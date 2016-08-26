Минприроды на ВЭФ подпишет соглашения с "Сургутнефтегазом", "Новатэком" и "Алросой"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минприроды России в рамках Восточного экономического форума подпишет соглашения с "СУЭК", "Сургутнефтегазом", "Новатэком" и "Алросой", сообщает пресс-служба ведомства.

Соглашения будут касаться реализации мероприятий в рамках года экологии и будут подписаны по результатам сессии форума "Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной экономики".

Подробности соглашений не уточняются.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Его участники, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн руб. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером форума.