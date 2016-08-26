Минюст зарегистрировал методику расчета стоимости эвакуации и хранения автомобилей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), содержащий методику по расчету стоимости эвакуации и хранения автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно документу, тарифы могут различаться в зависимости от габаритов, массы и категории ТС. При этом окончательная стоимость эвакуации и хранения будет определяться на открытых торгах, проводимых органами власти субъектов РФ.

Регионы также смогут самостоятельно определять сроки оплаты эвакуации и хранения. Однако такие сроки не могут быть меньше 30 дней, подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, документ будет направлен в регионы 29 августа 2016 года.

В 2016 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым цены на перемещение машин должны устанавливаться регионами в соответствии с единой методикой Федеральной службы по тарифам, которая впоследствии была поглощена ФАС. Новая редакция кодекса вступает в силу 1 сентября 2016 года, а вместе с ней станет обязательной и методика расчета цены.