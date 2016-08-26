Чистый убыток "Абрау-Дюрсо" по МСФО в первом полугодии увеличился более чем в два раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чистый убыток производителя вин "Абрау-Дюрсо" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии увеличился в 2,2 раза, до $3,5 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 2%, до $26,9 млн.

"Абрау-Дюрсо" - крупный российский производитель шампанских и игристых вин, получаемых как классическим, так и резервуарным способом. Готовая продукция включает в себя игристое вино и шампанское с наименованием "Абрау-Дюрсо" и торговыми марками "Абрау", "Victor Dravigny" и "Abrau Light". Также компания оказывает туристические услуги на базе собственного Центра винного туризма. Кроме того, "Абрау-Дюрсо" реализует строительство коттеджных поселков в рамках проектов Abrau Deluxe Club и Abrau Foresthill, следует из отчета общества.

История "Абрау-Дюрсо" начинается с 1870 года, когда по инициативе князя Голицына были предприняты поиски в России местности, по своим почвенно-климатическим условиям не уступающей провинции Шампань. В 2006 году контрольный пакет акций завода "Абрау-Дюрсо" был приобретен группой компаний SVL во главе с Борисом Титовым, в сентябре 2011 года они стали владельцами 100% "Абрау-Дюрсо". С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.