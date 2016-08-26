СМИ: еще 30 стран намерены вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

ПЕКИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с сентября начнет рассматривать заявки на вступление в кредитную организацию еще 30 стран мира. Об этом заявил президент этого международного финансового института Цзинь Лицюнь.

"К началу 2017 года число государств-участников АБИИ может достичь 90, после чего он превзойдет по этому показателю руководимый США и Японией Азиатский банк развития", - приводит его слова в пятницу Международное радио Китая. "Как первый многосторонний финансовый институт АБИИ собирается перенять опыт существующих многосторонних банков, - отметил он. - Однако мы намерены не клонировать их, а проводить инновации и расширяться на их основе".

По словам Цзинь Лицюня, АБИИ не будет специализироваться на какой-либо одной области. Банк планирует предоставлять кредиты для проектов в сфере транспорта, энергетики, электрификации, связи, логистики и других.

Создание АБИИ инициировано председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Ключевая миссия банка - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности института будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь. В настоящее время в него входят 57 стран, из них 20 - нерегиональные государства.

По соглашению об учреждении АБИИ, его уставный капитал составил $100 млрд. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Это позволило ей стать третьей по количеству акций и голосов страной после Китая и Индии, которые получили 26,06% и 7,5% голосов соответственно. Пятерку крупнейших соучредителей по объему вложений из 57 стран составляют Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея.

В июне АБИИ одобрил выделение $165 млн на один из проектов в Бангладеш. Эти средства стали первым кредитом банка с момента создания. В течение ближайших пяти лет этот финансовый институт планирует предоставлять своим странам- участницам займы в размере $10-15 млрд ежегодно.