Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: еще 30 стран намерены вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Экономика и бизнес
26 августа, 18:15 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Банк планирует предоставлять кредиты для проектов в сфере транспорта, энергетики, электрификации, связи, логистики и других
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с сентября начнет рассматривать заявки на вступление в кредитную организацию еще 30 стран мира. Об этом заявил президент этого международного финансового института Цзинь Лицюнь.

"К началу 2017 года число государств-участников АБИИ может достичь 90, после чего он превзойдет по этому показателю руководимый США и Японией Азиатский банк развития", - приводит его слова в пятницу Международное радио Китая. "Как первый многосторонний финансовый институт АБИИ собирается перенять опыт существующих многосторонних банков, - отметил он. - Однако мы намерены не клонировать их, а проводить инновации и расширяться на их основе".

Смотрите также
Президент АБИИ Цзинь Лицзюнь
Глава АБИИ: число стран - членов банка увеличится к концу года до 100

По словам Цзинь Лицюня, АБИИ не будет специализироваться на какой-либо одной области. Банк планирует предоставлять кредиты для проектов в сфере транспорта, энергетики, электрификации, связи, логистики и других.

Создание АБИИ инициировано председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Ключевая миссия банка - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности института будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь. В настоящее время в него входят 57 стран, из них 20 - нерегиональные государства.

По соглашению об учреждении АБИИ, его уставный капитал составил $100 млрд. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Это позволило ей стать третьей по количеству акций и голосов страной после Китая и Индии, которые получили 26,06% и 7,5% голосов соответственно. Пятерку крупнейших соучредителей по объему вложений из 57 стран составляют Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея.

В июне АБИИ одобрил выделение $165 млн на один из проектов в Бангладеш. Эти средства стали первым кредитом банка с момента создания. В течение ближайших пяти лет этот финансовый институт планирует предоставлять своим странам- участницам займы в размере $10-15 млрд ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Цзинь Лицюнь
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
5
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
6
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама