Китайская компания вложит $1,5 млрд в производство медтехники под Ульяновском

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УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Китайская компания "Чжуннэн Хуанья" разместит в Ульяновской области производство медицинского оборудования, в проект будет вложено $1,5 млрд. Соответствующее соглашение об этом подписано сегодня, сообщили корр. ТАСС в пресс- службе Корпорации развития Ульяновской области.
"Инвестором проекта по созданию производства медицинского оборудования выступит китайская холдинговая компания "Чжуннэн Хуанья". Общий объем инвестиций в проект составит не менее $1,5 млрд", - рассказала собеседница агентства.
Президент холдинговой компании "Чжуннэн Хуанья" Чжан Цзиньфу отметил, что срок реализации проекта - пять-семь лет, за это время в регионе будет создано порядка 10 тыс. рабочих мест. Проект будет реализован в несколько этапов. В течение полутора лет рассчитывают построить завод по выпуску магнитных резонаторов, УЗИ с цветным дисплеем, цифрового мониторного и другого медицинского оборудования. На втором этапе инвестор планирует расширение производственных мощностей, на третьем будет возведен центр исследований и разработки технологий для производства медицинского оборудования.
Как отметил врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов, перед регионом стоит цель создать большой медицинский кластер. "У нас уже есть несколько интересных проектов: совсем скоро планируется начать строительство завода по производству лекарственных средств, создаются крупнейшие медицинские центры, в том числе государственные. Был необходим "якорный" инвестор, сегодняшний проект станет визитной карточкой этого огромного медицинского кластера", - цитирует Морозова пресс-служба.
В корпорации развития области корреспонденту ТАСС уточнили, что создание предприятия будет вестись в рамках международной программы сотрудничества "Один пояс - одна дорога", нацеленной на развитие экономических, торговых, культурных и других связей Китая с Россией. Цель инициативы - оказание поддержки и содействие реализации перспективных и экономически выгодных международных коммерческих и инфраструктурных проектов на территории Азии, Европы и других смежных регионов.
Холдинговая компания "Чжуннэн Хуанья" (Sinoenergy Pan-Asia-Holdings Co) была создана в городе Шанхай, где расположена штаб-квартира компании. Является государственным унитарным предприятием, относится к государственным бюджетным организациям.