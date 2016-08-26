Делегации Нидерландов, Испании и Бельгии посетят Нижний Новгород для участия в саммите

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Представители Нидерландов, Испании и Бельгии примут участие в V Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который пройдет в сентябре, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Участие в пятом Международном бизнес-саммите подтвердили представители Нидерландов, Испании и Бельгии. Мы готовы обсуждать и приглашать именно те предприятия, которые интересны нижегородскому бизнесу", - сказала заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Ксения Герк по итогам круглого стола сообщества иностранных инвесторов ICANN. По ее словам, на встрече обсуждалась стратегия развития инвестиционной привлекательности региона.
Как отметил президент сообщества ICANN, директор завода компании "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде Флориан Райтер, уровень бизнеса в Нижегородской области плавно растет, и экономическая ситуация становится лучше. "За последние пять-десять лет мы увидели огромное количество приходящих в Нижегородскую область иностранных компаний. Здесь есть все необходимое: перспективные кадры, хорошо выстроенная инфраструктура и месторасположение. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, никто не уходит из региона - это уже показатель", - сказал он.
Пятый Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 23 сентября. В 2015 году в ходе саммите были подписаны 24 соглашения на общую сумму 62 млрд рублей, в форуме приняли участие представители 48 стран.
Сообщество ICANN создано в 1997 году как некоммерческое партнерство иностранных компаний и граждан, работающих в Нижегородской области. Основные цели ICANN - укрепление деловых связей и развитие сотрудничества между представителями иностранных организаций и граждан, работающих в Нижнем Новгороде и области, взаимодействие с органами государственной власти, предприятиями всех форм собственности и банками, содействие при создании благоприятного инвестиционного климата в регионе и улучшение качества жизни населения. В настоящее время в состав ICANN входят 49 корпоративных и четыре индивидуальных участника.