Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегации Нидерландов, Испании и Бельгии посетят Нижний Новгород для участия в саммите

Экономика и бизнес
26 августа, 23:02 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, августа. /ТАСС
Пятый Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 23 сентября
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Представители Нидерландов, Испании и Бельгии примут участие в V Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который пройдет в сентябре, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Участие в пятом Международном бизнес-саммите подтвердили представители Нидерландов, Испании и Бельгии. Мы готовы обсуждать и приглашать именно те предприятия, которые интересны нижегородскому бизнесу", - сказала заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Ксения Герк по итогам круглого стола сообщества иностранных инвесторов ICANN. По ее словам, на встрече обсуждалась стратегия развития инвестиционной привлекательности региона.

Как отметил президент сообщества ICANN, директор завода компании "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде Флориан Райтер, уровень бизнеса в Нижегородской области плавно растет, и экономическая ситуация становится лучше. "За последние пять-десять лет мы увидели огромное количество приходящих в Нижегородскую область иностранных компаний. Здесь есть все необходимое: перспективные кадры, хорошо выстроенная инфраструктура и месторасположение. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, никто не уходит из региона - это уже показатель", - сказал он.

Пятый Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 23 сентября. В 2015 году в ходе саммите были подписаны 24 соглашения на общую сумму 62 млрд рублей, в форуме приняли участие представители 48 стран.

Сообщество ICANN создано в 1997 году как некоммерческое партнерство иностранных компаний и граждан, работающих в Нижегородской области. Основные цели ICANN - укрепление деловых связей и развитие сотрудничества между представителями иностранных организаций и граждан, работающих в Нижнем Новгороде и области, взаимодействие с органами государственной власти, предприятиями всех форм собственности и банками, содействие при создании благоприятного инвестиционного климата в регионе и улучшение качества жизни населения. В настоящее время в состав ICANN входят 49 корпоративных и четыре индивидуальных участника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Керри завершили 12-часовые переговоры в Женеве
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
6
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
7
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
Темы дня
Реклама