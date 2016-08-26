Крым провел вторые торги в рамках зерновых интервенций в объеме 8,37 тыс. тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Вторые торги в рамках зерновых интервенций прошли на Крымской бирже.

Число участников возросло в 1,5 раза в сравнении с первым аукционом, сумма сделок превысила 83 млн рублей, сообщил Минсельхоз Крыма.

"Объем вторых биржевых торгов в рамках зерновых интервенций составил 83 149 875 рублей, - говорится в сообщении. - В аукционе участвовало 14 предприятий, состоялось 15 сделок". Отмечается, что у крымских сельхозтоваропроизводителей в интервенционный фонд было закуплено 8,37 тыс. тонны зерна.

Ранее ТАСС сообщал, что Минсельхоз РФ начал закупочные интервенции зерна урожая 2016 года 19 августа. Первые закупки прошли в Крыму. В них участвовали девять компаний, было заключено 12 сделок. В тот день государство закупило все предложенное зерно в объеме 12,285 тыс. т на сумму 113,95 млн рублей.

В этом году цены были утверждены на уровне 10,9 тыс. руб. за тонну на пшеницу 3-го класса, 10,4 тыс. руб. на пшеницу 4-го класса, 8,8 тыс. руб. - на 5-й класс. На рожь - 7,4 тыс. руб., ячмень - 8 тыс. руб., кукурузу - 7,9 тыс. руб.

Государственные интервенции на рынке зерна проводятся в России с 2001 года и направлены на регулирование цен. Госагентом по проведению интервенций с 2009 года является Объединенная зерновая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.