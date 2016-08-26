Глава ФАС: принятие закона об электронных конкурсах госзакупок "блокируют олигархи"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев обвинил российских олигархов в том, что законопроект о переводе в электронную форму конкурсов на определение поставщика госзакупок до сих пор не принят Государственной Думой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Почему, например, конкурсы до сих пор в бумажных конвертах, которые под чайником закрываются и открываются? В 2016 - то году? Закон о том, чтобы сделать все конкурсы электронными, три с половиной года не принимается в Государственной Думе. Почему? Правительство поддерживает, одобрило этот закон. Все потому, что там бегают ребята с флагами, олигархи, которые говорят, что какие-то корпорации погибнут из-за этого. И они реально блокируют все это дело. И еще, конечно, на коррупционной основе товарищи, которые сидят на этих потоках, они не хотят этого. Потому что, если будут конкурсы на электронных носителях, то там любое несанкционированное вмешательство в компьютере видно", - отметил он.

Ранее в ФАС высказались против предложения Минэкономразвития о создании единственной электронной торговой площадки на базе ЕИС (единая информационная система, zakupki.gov.ru) взамен существующих коммерческих площадок. По мнению ФАС, необходимо развивать существующую модель электронных закупок и принять в ближайшее время законопроект о переводе всех закупок в электронную форму на базе коммерческих электронных площадок.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части регламентации проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме)" был зарегистрирован в Государственной Думе 15 октября 2014 года. Законопроектом предусматривается перевод конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронную форму для всех заказчиков - с 1 января 2017 года обязательно, с 1 июля 2016 года - "по желанию".