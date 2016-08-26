Источник: специалисты из РФ прилетят в Египет для проверки безопасности аэропортов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Очередная делегация авиаспециалистов из России прилетит в Египет для проверки безопасности аэропортов 29 августа, сообщил ТАСС источник в авиавластях РФ.

"Следующий визит планируется 29 августа", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках следующего посещения Египта специалистами из РФ.

Ранее министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявлял, что 29 августа в Каире ожидают делегацию специалистов из РФ, которые приезжают по приглашению минавиации АРЕ и проведут очередную проверку египетских аэропортов.

При этом министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что минтранс направит очередную группу авиаспециалистов в Египет после получения официального приглашения.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. На данный момент аэропорты страны все еще не соответствуют российским требованиям безопасности. Авиасообщение с Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.