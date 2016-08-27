Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом море

Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОКСпорт 27 августа, 11:31
Мутко: Федерация тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитацииСпорт 27 августа, 11:19
Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"Общество 27 августа, 11:00
Мутко: Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию в поддержке допингаСпорт 27 августа, 10:38
Российский оркестр выступил на фестивале танго в АргентинеКультура 27 августа, 10:36
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человекПроисшествия 27 августа, 10:31
На Урале представили самую большую в России армию "Звездных войн" из LEGOОбщество 27 августа, 10:20
Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом мореЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банковЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСЛО, 27 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Компания Eni остановила в субботу добычу на нефтяной платформе Goliat в норвежской части Баренцева моря и эвакуировала на берег 51 сотрудника из-за возникшего перебоя в подаче энергии. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).
"Подача электроэнергии на платформу с берега внезапно прекратилась. Добыча была остановлена, а часть сотрудников эвакуирована в соответствии со стандартной процедурой", - заявил НТБ представитель итальянской нефтегазовой компании Ян Рикард Радлуфф.
По его словам, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено, однако добыча не ведется. На платформе остаются 69 нефтяников, эвакуированные доставлены в прибрежный Хаммерфест и будут оставаться там до выяснения причин произошедшего.
Платформа Goliat на одноименном нефтегазовом месторождении в Баренцевом море является самой северной в мире. Добыча там началась в марте этого года после многолетней подготовки. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 180 млн баррелей нефти. Суточный объем добычи достигает 100 тыс. баррелей.
65% в проекте принадлежат Eni, 35% - норвежскому государственному концерну Statoil ASA. Согласно недавно принятым в Норвегии правилам, новые нефтяные платформы по экологическим соображениям должны полностью обеспечиваться электроэнергией с берега.