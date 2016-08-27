Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом море

Экономика и бизнес
27 августа, 10:01 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Работа приостановлена из-за перебоя в подаче электроэнергии
Материал из 1 страницы
© EPA/MATTIA SEDDA

ОСЛО, 27 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Компания Eni остановила в субботу добычу на нефтяной платформе Goliat в норвежской части Баренцева моря и эвакуировала на берег 51 сотрудника из-за возникшего перебоя в подаче энергии. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

"Подача электроэнергии на платформу с берега внезапно прекратилась. Добыча была остановлена, а часть сотрудников эвакуирована в соответствии со стандартной процедурой", - заявил НТБ представитель итальянской нефтегазовой компании Ян Рикард Радлуфф.

По его словам, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено, однако добыча не ведется. На платформе остаются 69 нефтяников, эвакуированные доставлены в прибрежный Хаммерфест и будут оставаться там до выяснения причин произошедшего.

Платформа Goliat на одноименном нефтегазовом месторождении в Баренцевом море является самой северной в мире. Добыча там началась в марте этого года после многолетней подготовки. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 180 млн баррелей нефти. Суточный объем добычи достигает 100 тыс. баррелей.

65% в проекте принадлежат Eni, 35% - норвежскому государственному концерну Statoil ASA. Согласно недавно принятым в Норвегии правилам, новые нефтяные платформы по экологическим соображениям должны полностью обеспечиваться электроэнергией с берега.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Норвегия
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии
4
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
5
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
6
Мутко: результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы
7
Лавров прибыл в Женеву, где 26 августа проведет переговоры с Керри по Сирии и Украине
Темы дня
Реклама