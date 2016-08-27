Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом море

ОСЛО, 27 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Компания Eni остановила в субботу добычу на нефтяной платформе Goliat в норвежской части Баренцева моря и эвакуировала на берег 51 сотрудника из-за возникшего перебоя в подаче энергии. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

"Подача электроэнергии на платформу с берега внезапно прекратилась. Добыча была остановлена, а часть сотрудников эвакуирована в соответствии со стандартной процедурой", - заявил НТБ представитель итальянской нефтегазовой компании Ян Рикард Радлуфф.

По его словам, к настоящему моменту электроснабжение восстановлено, однако добыча не ведется. На платформе остаются 69 нефтяников, эвакуированные доставлены в прибрежный Хаммерфест и будут оставаться там до выяснения причин произошедшего.

Платформа Goliat на одноименном нефтегазовом месторождении в Баренцевом море является самой северной в мире. Добыча там началась в марте этого года после многолетней подготовки. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 180 млн баррелей нефти. Суточный объем добычи достигает 100 тыс. баррелей.

65% в проекте принадлежат Eni, 35% - норвежскому государственному концерну Statoil ASA. Согласно недавно принятым в Норвегии правилам, новые нефтяные платформы по экологическим соображениям должны полностью обеспечиваться электроэнергией с берега.