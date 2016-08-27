Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банков

Экономика и бизнес
27 августа, 10:01 UTC+3
Однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры, отметил первый вице-премьер РФ
Материал из 1 страницы
Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

© Антон Новодережкин/ТАСС

САРАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает целесообразным переход модели санации банков от кредитной к акционерной, однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры. Такое мнение он высказал ТАСС.

Смотрите также
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
Минфин: участники совещания у Шувалова поддержали в целом акционерное санирование банков

"Сейчас Центральный банк кредитует АСВ (Агентство по страхованию вкладов - прим. ред.). АСВ выдает соответствующие ресурсы самим кредитным организациям. Надо отходить от этой модели и переходить к другой", - сказал Шувалов.

В настоящее время санацией кредитных организаций занимается АСВ, которое получает на эти цели кредитные средства от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам. Такая модель неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ, поскольку санаторы использовали кредитные ресурсы не по назначению и зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка.

ЦБ решил взять процесс оздоровления банков под свой контроль, изменив модель санации с кредитной на акционерную. Такая модель предполагает, что средства через специальный фонд по санации банков будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. То есть АСВ фактически отстраняется от процедуры оздоровления банков. АСВ в свою очередь предложило разделить управление фондом санации с Банком России.

Смотрите также
СМИ: АСВ предлагает Банку России поделить полномочия в санации

ЦБ уже подготовил законопроект по созданию фонда, который планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Эти вопросы также обсуждались на совещании у Шувалова 24 августа. По словам источника ТАСС, знакомого с ходом обсуждения, в совещании приняли участие представители ЦБ и Минфина. Замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что участники в целом поддержали акционерную модель санирования банков.

"Этот законопроект был представлен Центральным банком, стороны высказали свои замечания", - добавил Шувалов.

Он также подчеркнул необходимость снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами процедуры санации банков. "Если конфликт интересов существует, а он даже при нынешних полномочиях Банка России существует, то мы должны посмотреть, как правительство на это может повлиять", - отметил первый вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Чистки в банковских рядах
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии
4
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
5
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
6
Мутко: результаты россиян на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могут быть дискредитированы
7
Лавров прибыл в Женеву, где 26 августа проведет переговоры с Керри по Сирии и Украине
Темы дня
Реклама