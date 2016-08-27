Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банков

САРАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает целесообразным переход модели санации банков от кредитной к акционерной, однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Сейчас Центральный банк кредитует АСВ (Агентство по страхованию вкладов - прим. ред.). АСВ выдает соответствующие ресурсы самим кредитным организациям. Надо отходить от этой модели и переходить к другой", - сказал Шувалов.

В настоящее время санацией кредитных организаций занимается АСВ, которое получает на эти цели кредитные средства от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам. Такая модель неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ, поскольку санаторы использовали кредитные ресурсы не по назначению и зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка.

ЦБ решил взять процесс оздоровления банков под свой контроль, изменив модель санации с кредитной на акционерную. Такая модель предполагает, что средства через специальный фонд по санации банков будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. То есть АСВ фактически отстраняется от процедуры оздоровления банков. АСВ в свою очередь предложило разделить управление фондом санации с Банком России.

ЦБ уже подготовил законопроект по созданию фонда, который планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Эти вопросы также обсуждались на совещании у Шувалова 24 августа. По словам источника ТАСС, знакомого с ходом обсуждения, в совещании приняли участие представители ЦБ и Минфина. Замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что участники в целом поддержали акционерную модель санирования банков.

"Этот законопроект был представлен Центральным банком, стороны высказали свои замечания", - добавил Шувалов.

Он также подчеркнул необходимость снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами процедуры санации банков. "Если конфликт интересов существует, а он даже при нынешних полномочиях Банка России существует, то мы должны посмотреть, как правительство на это может повлиять", - отметил первый вице-премьер.