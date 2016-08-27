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СМИ: бывшие сотрудники HP обвинили компанию в дискриминации

Экономика и бизнес
27 августа, 10:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, августа. /ТАСС
Истцы считают, что обязанности работников старше 40 лет без законных оснований были переданы более молодым сотрудникам
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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Четверо бывших сотрудников Hewlett-Packard (HP) подали иск против компании, обвинив ее в дискриминации по признаку возраста. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

"Иск был подан 18 августа в Федеральный окружной суд Калифорнии. Ответчик обвиняется в нарушении законов штата Калифорния и федерального законодательства. Истцы ходатайствуют о присвоении иску статуса коллективного в интересах всех бывших работников HP старше 40 лет, попавших под сокращение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иск связан с массовым сокращением работников после разделения корпорации в октябре 2015 года. Тогда руководство HP приняло решение об образовании двух компаний - HP Enterprise и HP Inc. В результате реструктуризации большинство сотрудников были зачислены в штат HP Enterprise, часть попала под сокращение.

Истцы считают, что в результате этого обязанности работников старше 40 лет без законных оснований были переданы более молодым сотрудникам, указывает издание.

Руководство HP отвергает обвинения в дискриминации. "Решение произвести сокращение штата работников всегда принимается с трудом, но мы уверены в том, что наши решения основывались на объективных факторах, не связанных с возрастом наших сотрудников", - цитирует газета главного исполнительного директора HP Enterprise Маргарет Уитмен.

Hewlett-Packard - одна из крупнейших технологических корпораций в сфере информационных технологий и кибернетики. На момент разделения компании в октябре 2015 года ее штат включал в общей сложности 287 тысяч работников.

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