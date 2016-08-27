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Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией рано

Экономика и бизнес
27 августа, 16:02 UTC+3
При этом пресс-секретарь премьер-министра подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений внесен на рассмотрение правительства
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Говорить о восстановлении чартерного авиасообщения с 27 августа преждевременно.

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Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минтранса.

"Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию внесен на рассмотрение правительства.

"Минтранс внес проект соответствующего постановления", - сказала она. "Документ пока не подписан", - уточнила Тимакова.

После подписания постановления правительства разрешение на осуществление чартерных полетов будет выдавать Росавиация.

Справка

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

"Для возобновления авиасообщения нужно всего несколько часов"

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что российским авиакомпаниям понадобится всего несколько часов, чтобы возобновить чартерную программу полетов в Турцию после получения соответствующего разрешения.

"Авиакомпании настолько мобильны, чтобы поднять самолет в воздух, надо несколько часов. Получить разрешение от турецких властей, получить слот в аэропорту. Это можно сделать в течение нескольких часов", - сказал он. 

По словам главы ведомтсва, около 15 авиакомпаний РФ готовы начать чартерную программу в Турцию.

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