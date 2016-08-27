Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией рано

ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
СК возбудил дело о покушении на сотрудников ФСБ во время спецоперации в Кабардино-БалкарииПроисшествия 27 августа, 16:59
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию КрымаПолитика 27 августа, 16:59
Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят - 19-йСпорт 27 августа, 16:24
После пожара в Москве госпитализированы четверо киргизских гражданПроисшествия 27 августа, 16:05
Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией раноЭкономика и бизнес 27 августа, 16:02
СМИ: турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийской оппозиции вблизи города ДжараблусМеждународная панорама 27 августа, 15:50
В Италии через SMS собрали более €6 млн для пострадавших в землетрясенииОбщество 27 августа, 15:49
Доннарумма стал самым молодым футболистом за 105 лет, вызванным в сборную ИталииСпорт 27 августа, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Говорить о восстановлении чартерного авиасообщения с 27 августа преждевременно.
Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минтранса.
"Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства", - отметили в пресс-службе ведомства.
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию внесен на рассмотрение правительства.
"Минтранс внес проект соответствующего постановления", - сказала она. "Документ пока не подписан", - уточнила Тимакова.
После подписания постановления правительства разрешение на осуществление чартерных полетов будет выдавать Росавиация.
Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.
В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что российским авиакомпаниям понадобится всего несколько часов, чтобы возобновить чартерную программу полетов в Турцию после получения соответствующего разрешения.
"Авиакомпании настолько мобильны, чтобы поднять самолет в воздух, надо несколько часов. Получить разрешение от турецких властей, получить слот в аэропорту. Это можно сделать в течение нескольких часов", - сказал он.
По словам главы ведомтсва, около 15 авиакомпаний РФ готовы начать чартерную программу в Турцию.