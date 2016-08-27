Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компании

Экономика и бизнес
27 августа, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Ранее сообщалось, что топ-менеджера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Задержанный, по данным СМИ, в одном из аэропортов Москвы Валерий Гончаров с августа текущего года не является сотрудником Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Смотрите также
Энергомост в Крым. Досье

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании оперативниками УСБ ФСБ члена правления ФСК ЕЭС Валерия Гончарова. Утверждается, что топ-менеджер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. По данным издания, по месту работы Гончарова и нескольким домашним адресам произведены обыски.

"Федеральная сетевая компания не комментирует действия правоохранительных и следственных органов. Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета", - сказали в компании.

В ФСК уточнили, что энергомост через Керченский пролив введен с опережением нормативных сроков на полтора года. "Работы приняты контролирующими и надзорными органами. Нарушений технологий строительства допущено не было. Сооружение наземной инфраструктуры в рамках последнего этапа проекта будет завершено в 2017 году, в полном соответствии со сроками, предусмотренными Федеральной целевой программой", - добавили в ФСК.

Путин: в 2017 и 2018 годах в Крыму будет введено по два энергоблока мощностью по 200 Мвт

Запуск энергомоста

Энергосистема Крыма заработала по новой схеме после ввода энергомоста из Крансодарского края в мае этого года. Теперь мощность подается не с севера, а с юго-востока. С 22 ноября 2015 года по 18 мая 2016 года в Крыму действовал режим чрезвычайной ситуации, потому что осенью полуостров был обесточен из-за подрыва опор ЛЭП на украинской территории. Тогда вышли из строя все четыре линии электропередачи, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с запуском 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края, а в мае ввод второй очереди увеличил его мощность до 800 МВт.

Весь Крым. Спецпроект ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компании
2
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
3
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
4
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию Крыма
5
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяца
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Рабочие, погибшие при пожаре в Москве, были гражданами Киргизии и находились в РФ законно
Темы дня
Реклама