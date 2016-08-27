ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компании

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Задержанный, по данным СМИ, в одном из аэропортов Москвы Валерий Гончаров с августа текущего года не является сотрудником Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании оперативниками УСБ ФСБ члена правления ФСК ЕЭС Валерия Гончарова. Утверждается, что топ-менеджер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. По данным издания, по месту работы Гончарова и нескольким домашним адресам произведены обыски.

"Федеральная сетевая компания не комментирует действия правоохранительных и следственных органов. Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета", - сказали в компании.

В ФСК уточнили, что энергомост через Керченский пролив введен с опережением нормативных сроков на полтора года. "Работы приняты контролирующими и надзорными органами. Нарушений технологий строительства допущено не было. Сооружение наземной инфраструктуры в рамках последнего этапа проекта будет завершено в 2017 году, в полном соответствии со сроками, предусмотренными Федеральной целевой программой", - добавили в ФСК.

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Запуск энергомоста

Энергосистема Крыма заработала по новой схеме после ввода энергомоста из Крансодарского края в мае этого года. Теперь мощность подается не с севера, а с юго-востока. С 22 ноября 2015 года по 18 мая 2016 года в Крыму действовал режим чрезвычайной ситуации, потому что осенью полуостров был обесточен из-за подрыва опор ЛЭП на украинской территории. Тогда вышли из строя все четыре линии электропередачи, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с запуском 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края, а в мае ввод второй очереди увеличил его мощность до 800 МВт.

Весь Крым. Спецпроект ТАСС