Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналогов

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Компания "Аком" запустила в Самарской области новую линию по производству аккумуляторных батарей, вложения в проект составили 1,2 млрд руб. Как сообщил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций Фонда развития промышленности Андрей Райм, новые элементы прослужат в три раза дольше импортных аналогов.

"Новые батареи превысят показатели импортных аналогов - будут служить до трех раз дольше обычных залитых батарей и быстро заряжаться. Кроме того, элементы питания обеспечат до 100 тыс. циклов запуска автомобильного двигателя, тогда как на сегодняшний день у лидеров отрасли этот показатель не превышает 40 тыс. циклов", - рассказал собеседник агентства.

Еще одно дополнительное преимущество продукции - увеличенная стойкость к глубоким разрядам. Это позволит значительно повысить надежность запуска двигателя в экстремальных условиях эксплуатации. По словам Райма, розничная цена новых аккумуляторов "Аком" будет на 30-50% ниже цен конкурентов. Порядка 90% используемого в производстве батарей сырья отечественное - свинец, сплавы, серная кислота, пластик и некоторые другие компоненты.

Как пояснил замруководителя департамента, продукция компании может использоваться в автомобилях, оснащенных системой "start-stop" (предназначена для экономии топлива, снижения вредных выбросов и шума за счет сокращения времени работы двигателя на холостом ходу - прим. ТАСС). Потребителями продукции станут автопроизводители, владельцы автомобилей, а также предприятия энергетики, телекоммуникаций, транспорта и связи. Компания планирует участвовать в создании систем распределенного резервирования энергии и инфраструктурных проектах.

Предприятие "Аком" получило поддержку на открытие новой линии в конце 2015 года - заем в размере 500 млн руб. под 5% от Фонда развития промышленности. В целом стоимость проекта составила 1,2 млрд руб. Ожидается, что после выхода на производственную мощность к 2018 году здесь будут производить до 3,4 млн аккумуляторов в год (изначальная мощность предприятия - 1 млн батарей в год). Это позволит увеличить долю на рынке аккумуляторных батарей с 18% до 26%, потеснив иностранных производителей, чья доля на российском рынке составляет около 30%.

О компании

АО "Аком" работает с 2001 года и на сегодняшний день является технологическим и индустриальным лидером России в области производства аккумуляторных батарей. Производит стартерные аккумуляторы емкостью от 55 до 190 ампер/часов прямой и обратной полярности. Завод поставляет выпускаемую продукцию на крупнейшие автопредприятия страны - "АвтоВАЗ", "Renault Россия", "GM-АвтоВАЗ", "Форд Соллерс Холдинг", "Объединенная автомобильная группа" (Ижевск). Компания сотрудничает с 57 партнерами в 45 регионах России, странах ближнего зарубежья и Европы, обеспечивает до 50% всего экспорта российских аккумуляторных батарей.

По итогам 2015 года доля АО "Аком" на российском рынке составляет 14,3%.