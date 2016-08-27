General Motors отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за проблем со стеклоочистителями

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский автопроизводитель General Motors (GM) отзывает 368 тыс. автомобилей из-за дефектов, обнаруженных в системе, отвечающей за работу стеклоочистителей. Об этом объявили в субботу представители автогиганта со штаб-квартирой в Детройте (штат Мичиган).
Отзыв касается моделей Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2013 года выпуска, реализованных на североамериканском рынке. Как отмечается, в результате заводского брака соединительные шарниры стеклоочистителей в указанных машинах могут подвергнуться коррозии, что грозит полным отказом работы "дворников".
О неполадке стало известно еще в декабре прошлого года, однако GM решила отозвать автомобили только сейчас. В компании уточнили, что неисправность будет устранена бесплатно.
Ранее сообщалось, что General Motors объявила об отзыве 290 тыс. машин модели Chevrolet Impala из-за дефектов в конструкции подушек безопасности.