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General Motors отзывает более 360 тыс. автомобилей из-за проблем со стеклоочистителями

Экономика и бизнес
27 августа, 19:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Отзыв касается моделей Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2013 года выпуска, реализованных на североамериканском рынке
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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский автопроизводитель General Motors (GM) отзывает 368 тыс. автомобилей из-за дефектов, обнаруженных в системе, отвечающей за работу стеклоочистителей. Об этом объявили в субботу представители автогиганта со штаб-квартирой в Детройте (штат Мичиган).

Отзыв касается моделей Chevrolet Equinox и GMC Terrain 2013 года выпуска, реализованных на североамериканском рынке. Как отмечается, в результате заводского брака соединительные шарниры стеклоочистителей в указанных машинах могут подвергнуться коррозии, что грозит полным отказом работы "дворников".

О неполадке стало известно еще в декабре прошлого года, однако GM решила отозвать автомобили только сейчас. В компании уточнили, что неисправность будет устранена бесплатно.

Ранее сообщалось, что General Motors объявила об отзыве 290 тыс. машин модели Chevrolet Impala из-за дефектов в конструкции подушек безопасности.

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