Японская Mitsui заинтересована в сотрудничестве с РФ в области электронной коммерции

ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская корпорация Mitsui & Co заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области электронной коммерции. Об этом в компании сообщили ТАСС в преддверии второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Вдобавок к таким сферам как энергетика, машиностроение, инфраструктура, производство потребительских товаров, мы испытываем интерес к расширению участия в планировании в области электронной коммерции в России", - сообщили в компании, отметив, что в общей сложности на территории РФ она осуществляет 17 проектов, два из которых были профинансированы в этом году.

Говоря об усилиях российского правительства по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего востока, в Mitsui особенно выделили создание на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОР), введение режима Свободного порта во Владивостоке, программу "дальневосточный гектар", а также внесение изменений в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. "Мы высоко ценим скорость и эффективность работы российских правительственных чиновников, переход к реализации конкретной политики", - отметили в Mitsui. В компании также считают, что активизация диалога между деловыми кругами двух стран дает возможность построения взаимовыгодных и разносторонних экономических отношений.

В конце февраля на прошедшем в Токио форуме, посвященном торгово-промышленному диалогу России и Японии, главный региональный управляющий Mitsui в странах СНГ Хироси Мэгуро в беседе с корр. ТАСС отметил, что российская IT-индустрия является конкурентоспособной, а компании не подражают другим странам и разрабатывают свои идеи. Он также отметил, что у компании уже есть конкретные предложения по сотрудничеству в этой сфере.

Компания Mitsui - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику среди японских корпораций. По ее собственным данным, общий объем инвестиций в РФ превысил $3 млрд. Самый крупный проект, в котором компания принимает участие, - "Сахалин-2".

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Среди участников форума ожидаются и представители Mitsui.

Российско-японские экономические отношения. Досье