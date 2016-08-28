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Новый японский самолет MRJ вылетел в США после устранения неполадок

Экономика и бизнес
28 августа, 9:30 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Как ожидается, самолет спустя несколько дней прилетит в Вашингтон, совершив посадки для дозаправки на Хоккайдо, в России и на Аляске
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ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ) вылетел в воскресенье в США для проведения там тестовых полетов. Борт должен был улететь еще в субботу, однако после вылета из аэропорта Нагои 27 августа он экстренно вернулся в воздушную гавань из-за неполадок в работе системы кондиционирования.

Как ожидается, самолет спустя несколько дней прилетит в Вашингтон, совершив посадки для дозаправки на Хоккайдо, в России и на Аляске, передает агентство Kyodo.

Испытания нового японского ближнемагистрального лайнера были приостановлены в ноябре прошлого года из-за необходимости доработки элементов конструкции. Они были возобновлены в феврале, однако из-за задержек пришлось перенести и первые поставки, которые ожидались уже в апреле - июне 2017 года.

MRJ - это первый более чем за 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тысячи до 3,4 тысячи километров. В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 пассажиров. Самолет по своим характеристикам близок к российскому лайнеру Sukhoi Superjet 100.

Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,6 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему предстоит пройти процедуру сертификации.

Компания-разработчик Mitsubishi Aircraft сообщала, что у нее имеются заказы на 407 лайнеров на общую сумму 150 млрд иен ($1,4 млрд) как от японских авиакомпаний, так и от перевозчиков из других стран Азии, а также США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), рассчитывающие с его помощью возобновить ряд внутренних рейсов, от которых ранее им пришлось отказаться. В феврале американская Aerolease заказала MRJ еще на $940 млн.

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