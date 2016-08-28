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Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадок

Экономика и бизнес
28 августа, 10:32 UTC+3 /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Спустя примерно полтора часа после взлета экипаж обнаружил неполадки в работе системы кондиционирования
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© AP Photo/Mitsubishi Aircraft Corp.

ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet второй раз подряд не смог вылететь в США для проведения там тестовых полетов. Спустя примерно полтора часа после взлета в воскресенье из аэропорта Нагои экипаж обнаружил неполадки в работе системы кондиционирования, сообщило агентство Kyodo.

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Первый раз MRJ пришлось возвращаться в Нагою в субботу также из-за поломки в системе кондиционирования. После проведения осмотра было решено назначить вылет на воскресенье, однако, по всей видимости, проблема не была решена до конца.

MRJ - ближнемагистральный самолет, поэтому его полет в Вашингтон пройдет с тремя посадками для дозаправки. Сначала он должен приземлиться на острове Хоккайдо, затем на территории России. В последний раз MRJ заправится на Аляске, после чего вылетит в Вашингтон.

Это первый более чем за 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тысячи до 3,4 тысячи километров. В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 пассажиров. Самолет по своим характеристикам близок к российскому лайнеру Sukhoi Superjet 100.

Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,6 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему предстоит пройти процедуру сертификации.

Компания-разработчик Mitsubishi Aircraft сообщала, что у нее имеются заказы на 407 лайнеров на общую сумму 150 млрд иен ($1,4 млрд) как от японских авиакомпаний, так и от перевозчиков из других стран Азии, а также США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), рассчитывающие с его помощью возобновить ряд внутренних рейсов, от которых ранее им пришлось отказаться. В феврале американская Aerolease заказала MRJ еще на $940 млн.

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