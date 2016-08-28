Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадок

Инфантино в ответ на обвинения заявил, что летал на самолете друга, а не за счет ФИФАСпорт 28 августа, 11:26
Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клубаСпорт 28 августа, 11:12
В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго ЧавесеМеждународная панорама 28 августа, 11:11
Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональном праздникомЭкономика и бизнес 28 августа, 10:55
Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей КрымаЭкономика и бизнес 28 августа, 10:47
Турецкая армия направила в сирийский Джараблус подкрепление и боеприпасыМеждународная панорама 28 августа, 10:39
Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадокЭкономика и бизнес 28 августа, 10:32
Крупные силы ВС РФ передислоцированы в ЮВО в рамках ученийАрмия и ОПК 28 августа, 10:28
Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мираСпорт 28 августа, 10:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet второй раз подряд не смог вылететь в США для проведения там тестовых полетов. Спустя примерно полтора часа после взлета в воскресенье из аэропорта Нагои экипаж обнаружил неполадки в работе системы кондиционирования, сообщило агентство Kyodo.
Первый раз MRJ пришлось возвращаться в Нагою в субботу также из-за поломки в системе кондиционирования. После проведения осмотра было решено назначить вылет на воскресенье, однако, по всей видимости, проблема не была решена до конца.
MRJ - ближнемагистральный самолет, поэтому его полет в Вашингтон пройдет с тремя посадками для дозаправки. Сначала он должен приземлиться на острове Хоккайдо, затем на территории России. В последний раз MRJ заправится на Аляске, после чего вылетит в Вашингтон.
Это первый более чем за 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тысячи до 3,4 тысячи километров. В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 пассажиров. Самолет по своим характеристикам близок к российскому лайнеру Sukhoi Superjet 100.
Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,6 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему предстоит пройти процедуру сертификации.
Компания-разработчик Mitsubishi Aircraft сообщала, что у нее имеются заказы на 407 лайнеров на общую сумму 150 млрд иен ($1,4 млрд) как от японских авиакомпаний, так и от перевозчиков из других стран Азии, а также США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), рассчитывающие с его помощью возобновить ряд внутренних рейсов, от которых ранее им пришлось отказаться. В феврале американская Aerolease заказала MRJ еще на $940 млн.