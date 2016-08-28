Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей Крыма

Экономика и бизнес
28 августа, 10:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
"Мы должны возродить Крым как ведущий регион России, который сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда", - заявил глава региона
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Виноделие Республики Крым сможет конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда. Это стратегическая задача полуострова, заявил в воскресенье на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов, поздравляя жителей с Днем виноградарства и виноделия.

"Мы должны возродить Крым как ведущий регион России, который сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда. Это наша стратегическая задача", - написал Аксенов.

По его словам, виноградарство и виноделие в Крыму имеют давнюю историю, уходящую корнями в античность. Но именно российский и советский Крым снискал в XIX и XX веках мировую славу края садов и виноградников, а крымские вина получили широкое международное признание.

СПЕЦПРОЕКТ
Весь Крым
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"К сожалению, в последние два десятилетия эта слава несколько потускнела, площади садов и виноградников значительно сократились", - указал политик, имея в виду период, когда Крым находился в составе Украины.

Аксенов сообщил, что за последние два года в Крыму уже высажено несколько сотен гектаров новых виноградников, в текущем году планируется заложить более 450 гектаров. "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман", "Коктебель", "Магарач", "Солнечная долина", "Золотая балка", продукция других крымских производителей - все это достояние России. Крымское вино не уступает лучшим мировым образцам, завоевывая многочисленные награды на международных конкурсах и вызывая интерес далеко за пределами нашей страны", - добавил глава региона.

Говоря о Дне виноградарства и виноделия, Аксенов отметил, что это "очень молодой праздник". "Мы отмечаем его только второй год. Это свидетельство признания важности и необходимости труда виноградарей и виноделов, а также того огромного значения, которое в нашей республике придается развитию отрасли", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
2
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
3
СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами
4
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домов
5
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
6
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
7
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
Темы дня
Реклама