Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Виноделие Республики Крым сможет конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда. Это стратегическая задача полуострова, заявил в воскресенье на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов, поздравляя жителей с Днем виноградарства и виноделия.

"Мы должны возродить Крым как ведущий регион России, который сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда. Это наша стратегическая задача", - написал Аксенов.

По его словам, виноградарство и виноделие в Крыму имеют давнюю историю, уходящую корнями в античность. Но именно российский и советский Крым снискал в XIX и XX веках мировую славу края садов и виноградников, а крымские вина получили широкое международное признание.

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"К сожалению, в последние два десятилетия эта слава несколько потускнела, площади садов и виноградников значительно сократились", - указал политик, имея в виду период, когда Крым находился в составе Украины.

Аксенов сообщил, что за последние два года в Крыму уже высажено несколько сотен гектаров новых виноградников, в текущем году планируется заложить более 450 гектаров. "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман", "Коктебель", "Магарач", "Солнечная долина", "Золотая балка", продукция других крымских производителей - все это достояние России. Крымское вино не уступает лучшим мировым образцам, завоевывая многочисленные награды на международных конкурсах и вызывая интерес далеко за пределами нашей страны", - добавил глава региона.

Говоря о Дне виноградарства и виноделия, Аксенов отметил, что это "очень молодой праздник". "Мы отмечаем его только второй год. Это свидетельство признания важности и необходимости труда виноградарей и виноделов, а также того огромного значения, которое в нашей республике придается развитию отрасли", - отметил он.