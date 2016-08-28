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Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональном праздником

Экономика и бизнес
28 августа, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Премьер-министр России подчеркнул, что существует необходимость произвести масштабную реконструкцию шахт и внедрять современные технологии при разработке месторождений
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте правительства, он отметил важность этой профессии для энергетической безопасности России.

"Каждая добытая вами тонна угля - это свет и тепло в домах людей, бесперебойная работа заводов и фабрик, социальное благополучие целых регионов. Важно и дальше повышать эффективность угольной промышленности, наращивать ее экспортный потенциал", - говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что существует необходимость произвести масштабную реконструкцию шахт и внедрять современные технологии при разработке месторождений. Приоритетное внимание премьер призвал уделять вопросам безопасности и условиям работы и проживания шахтеров.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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