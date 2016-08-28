Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с Кубой

ГАВАНА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Одна из руководителей американской авиалинии JetBlue Жизель Кортес назвала "историческим" полет, который 31 августа впервые за последние полвека будет осуществлен из Форт-Лодердейла (Майами) в Санта-Клару в центре Кубы.

"Я горжусь тем, что мое предприятие будет первой американской авиалинией, которая вернется на этот красивый остров", - сказала она, сообщило агентство Prensa Latina.

Это будет первый с 1963 года регулярный рейс между Соединенными Штатами и карибским государством. Кортес поблагодарила кубинские власти за тесное сотрудничество в подготовке исторического рейса. Кроме того, по ее словам, JetBlue довольна уровнем безопасности кубинских аэропортов, в чем смогли убедиться представители Управления США по безопасности на транспорте.

JetBlue, сказала американский представитель, "стремится стать самой популярной в США авиакомпанией для полетов в кубинском направлении", которое станет сотым для компании в мировом масштабе и сороковым в Латинской Америке.

С ноября JetBlue соединит Форт-Лодердейл и с другими кубинскими городами, такими как Камагуэй, Ольгин и Гавана. Для полетов на Кубу будут использоваться Airbus A320 на 150 пассажирских мест. Цена билетов в одном направлении колеблется в пределах $99, включая медицинскую страховку.

Открытие авиамаршрутов между Кубой и США - одно из главных достижений нового этапа нормализации отношений после возобновления двусторонних связей в июле 2015 года. На волне новых отношений Министерство транспорта США одобрило 110 коммерческих рейсов на Кубу, включая 20 полетов в столицу и 90 - в другие города острова. Кроме JetBlue, в первых числах сентября откроют авиасообщение с Кубой Silver Airways и American Airlines.

В минувший четверг заместитель министра транспорта Кубы Эдуардо Родригес отметил, что возобновление регулярного авиасообщения между государствами - "положительный шаг и вклад в процесс улучшения отношений между двумя странами".