СМИ: новый железнодорожный маршрут открылся между Россией и Китаем

Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГМеждународная панорама 28 августа, 13:20
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведемПроисшествия 28 августа, 13:12
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской областиПроисшествия 28 августа, 12:58
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублейПроисшествия 28 августа, 12:46
Инфантино заявил, что жалеет о победе на выборах главы ФИФАСпорт 28 августа, 12:32
В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграцииПроисшествия 28 августа, 11:58
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской областиОбщество 28 августа, 11:57
Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с КубойЭкономика и бизнес 28 августа, 11:53
День знаний в Москве будет солнечным и теплымМосква 28 августа, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Новый железнодорожный маршрут для транспортировки грузов открыт между Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге страны) и станцией Ворсино в Калужской области. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.
Первый состав, груженный преимущественно одеждой и электроникой, отправился в путь из Гуанчжоу в воскресенье утром. Поезду предстоит преодолеть 11,5 тысячи км за 14 дней пути. Использование нового направления, как отмечается, позволит на 30 суток сократить срок доставки товаров по сравнению с морскими перевозками, а также обойдется в пять раз дешевле, чем авиатранспорт.
Развитие наземной транспортной инфраструктуры осуществляется в КНР в рамках реализации проекта "Экономический пояс "Шелкового пути", что, помимо использования морских коммуникаций, предполагает широкое применение трансконтинентальных наземных маршрутов для доставки товаров из Китая в Россию и страны ЕС.