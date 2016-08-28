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СМИ: новый железнодорожный маршрут открылся между Россией и Китаем

Экономика и бизнес
28 августа, 12:26 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Использование нового направления, как отмечается, позволит на 30 суток сократить срок доставки товаров по сравнению с морскими перевозками, а также обойдется в пять раз дешевле, чем авиатранспорт
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ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Новый железнодорожный маршрут для транспортировки грузов открыт между Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге страны) и станцией Ворсино в Калужской области. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

Первый состав, груженный преимущественно одеждой и электроникой, отправился в путь из Гуанчжоу в воскресенье утром. Поезду предстоит преодолеть 11,5 тысячи км за 14 дней пути. Использование нового направления, как отмечается, позволит на 30 суток сократить срок доставки товаров по сравнению с морскими перевозками, а также обойдется в пять раз дешевле, чем авиатранспорт.

Развитие наземной транспортной инфраструктуры осуществляется в КНР в рамках реализации проекта "Экономический пояс "Шелкового пути", что, помимо использования морских коммуникаций, предполагает широкое применение трансконтинентальных наземных маршрутов для доставки товаров из Китая в Россию и страны ЕС.

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