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Си Цзиньпин: Китай намерен стать мировой державой в сфере авиационного двигателестроения

Экономика и бизнес
28 августа, 13:02 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Об этом говорится в письменном обращении председателя КНР, которое было зачитано по случаю учреждения Китайской корпорации авиационного двигателестроения
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ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай намерен получить статус мировой державы в области проектирования и производства авиадвигателей. Об этом говорится в письменном обращении председателя КНР Си Цзиньпина, которое было зачитано в воскресенье на торжественном собрании по случаю учреждения Китайской корпорации авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China).

"Надеюсь, вы справитесь с задачей и (возложенной) ответственностью, будете неустанно бороться, ускорите создание и производство авиационных двигателей и газотурбинных установок собственной разработки, чтобы наша страна стала великой авиационной державой", - подчеркнуто в письменном обращении Си Цзиньпина.

Отмечается, что создание новой корпорации инициировано по решению Центрального Комитета Коммунистической партии Китая в целях укрепления обороноспособности страны и активизации модернизации производства в обозначенной сфере.

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