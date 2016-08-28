Си Цзиньпин: Китай намерен стать мировой державой в сфере авиационного двигателестроения

ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай намерен получить статус мировой державы в области проектирования и производства авиадвигателей. Об этом говорится в письменном обращении председателя КНР Си Цзиньпина, которое было зачитано в воскресенье на торжественном собрании по случаю учреждения Китайской корпорации авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China).

"Надеюсь, вы справитесь с задачей и (возложенной) ответственностью, будете неустанно бороться, ускорите создание и производство авиационных двигателей и газотурбинных установок собственной разработки, чтобы наша страна стала великой авиационной державой", - подчеркнуто в письменном обращении Си Цзиньпина.

Отмечается, что создание новой корпорации инициировано по решению Центрального Комитета Коммунистической партии Китая в целях укрепления обороноспособности страны и активизации модернизации производства в обозначенной сфере.