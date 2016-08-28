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Правительство Севастополя не будет работать с подрядчиками, сорвавшими сроки по контрактам

Экономика и бизнес
28 августа, 13:57 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Поводом для этого решения стал срыв сдачи работ по строительству дорожной развязки на ул. Хрусталева, являющейся важным транспортным узлом в городе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Правительство Севастополя не намерено продолжать работать с подрядчиками, сорвавшими сроки выполнения работ по существующим контрактам. Об этом сообщила пресс- служба правительства Севастополя.

"Правительство Севастополя не будет заключать контракты с подрядчиками, которые не выполнили работы на объектах капитального строительства в срок", - говорится в сообщении.

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Поводом для этого решения стал срыв сдачи работ по строительству дорожной развязки на ул. Хрусталева, являющейся важным транспортным узлом в Севастополе. Согласно действующему договору, фирма-подрядчик в лице креченского ООО "Стройпроект" должна была окончить работы к 1 августа, однако сейчас сдача объекта перенесена на 1 сентября, причем работы еще не окончены. По словам начальника Управления капитального строительства Андрея Кожинова, 27-28 августа должен быть уложен третий слой асфальта, затем подрядчик завезет землю для благоустройства территории.

Как сообщает пресс-служба правительства, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что подрядчик обязан сдать работы по контракту, но в дальнейшем с ним работать больше не будут, в частности, это касается заключения контракта на запланированную реконструкцию дорожного участка ул. Хрусталева - Камышовое шоссе.

Строительство транспортной развязки на ул. Хрусталева в Севастополе началось еще в период нахождения Севастополя в составе Украины. После воссоединения с Россией долгое время не удавалось определить исполнителя работ, трижды торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок на участие в них. В 2016 году в ходе конкурса был определен подрядчик - ООО "Стройпроект", который должен был завершить строительство объекта к 1 августа.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, прошедшей в Крыму 19 августа, отметил неудовлетворительное состояние дорожной сети Крыма и Севастополя. Он призвал руководство республики и главу Севастополя уделить приоритетное внимание этой проблеме. Ранее Крым получил дополнительные средства на ремонт дорожной сети в 5 млрд рублей, 500 млн из которых предназначены для Севастополя.

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