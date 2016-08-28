Вице-канцлер ФРГ: переговоры по зоне свободной торговли США и ЕС провалились

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Переговоры по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли между США и странами ЕС (TTIP) фактически провалились. Такое мнение выразил вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль.

"По моему мнению, переговоры с США де-факто провалились, хотя никто этого и не заметил", - цитирует агентство Associated Press министра. Габриэль подчеркнул, что по итогам 14 раундов переговоров не был сформирован согласованный текст ни одной из 27 глав планируемого соглашения.

Первый раунд переговоров по TTIP состоялся 9 июля 2013 г. в Вашингтоне. По предварительным оценкам, заключение соглашения позволит США и Европе создать свыше 13 млн новых рабочих мест, будет способствовать росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.