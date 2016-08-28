Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Глава правительства поручил "принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой".
Авиаперевозчикам, выполняющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, также рекомендовано обеспечить дополнительные меры безопасности.
В свою очередь авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
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