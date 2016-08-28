Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Глава правительства поручил "принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой".

Авиаперевозчикам, выполняющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, также рекомендовано обеспечить дополнительные меры безопасности.

В свою очередь авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Почему были приостановлены чартерные авиаперелеты?

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

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