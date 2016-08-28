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Авиакомпании начали подавать заявки в Росавиацию на выполнение чартеров в Турцию

Экономика и бизнес
28 августа, 15:30 UTC+3 МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Как сообщили в Минтрансе, российские авиационные власти готовы обеспечить необходимые условия для осуществления рейсов
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ограничение на выполнение чартерных авиаперелетов между Россией и Турцией снято. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

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"Росавиация направила телеграммы в российские авиакомпании, а также проинформировала Главный центр Единой системы организации воздушного движения о снятии ограничений. Авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, - передает пресс-служба заявление министра транспорта РФ Максима Соколова. - Таким образом, российские авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить необходимые условия для осуществления чартерных полетов в Турцию, в том числе начать выдачу соответствующих разрешений российским авиакомпаниям".

О приостановке чартерных авиаперелетов в Турцию

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

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