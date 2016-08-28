Авиакомпании начали подавать заявки в Росавиацию на выполнение чартеров в Турцию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ограничение на выполнение чартерных авиаперелетов между Россией и Турцией снято. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ.

"Росавиация направила телеграммы в российские авиакомпании, а также проинформировала Главный центр Единой системы организации воздушного движения о снятии ограничений. Авиакомпании начали подачу заявок в Росавиацию на осуществление нерегулярных полетов в пункты Турецкой Республики, - передает пресс-служба заявление министра транспорта РФ Максима Соколова. - Таким образом, российские авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить необходимые условия для осуществления чартерных полетов в Турцию, в том числе начать выдачу соответствующих разрешений российским авиакомпаниям".

О приостановке чартерных авиаперелетов в Турцию Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.