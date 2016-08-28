В Египет прибыли специалисты из РФ для проверок безопасности аэропортов

КАИР, 28 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Делегация российских экспертов, которые займутся проверкой безопасности аэропортов Египта, прибыла в Каир. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС источники в египетской столице.

Специалисты из РФ находятся здесь по приглашению министерства гражданской авиации АРЕ. В их задачу, согласно информации ведомства, входит инспекция туристических объектов, в том числе курортных гостиниц в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также ознакомление с новейшими мерами безопасности в аэропортах страны.

Как передает издание "Аль-Яум ас-Сабиа", в Каире запланирована также встреча делегации с представителями комитета по туризму египетского парламента.

На минувшей неделе министр гражданской авиации АРЕ Шериф Фатхи сообщил, что Египет и Россия утвердили "дорожную карту" возобновления авиасообщения между двумя странами. По его словам, планом "предусмотрены визиты нескольких делегаций российских экспертов, и, как рассчитывают египетские власти, на основании итогового доклада правительство РФ будет решать вопрос о целесообразности восстановления полетов в АРЕ.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в ноябре прошлого года после крушения 31 октября А321 на Синайском полуострове, жертвами которого стали 224 человека. До сих пор следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы, однако одной из доминирующих версий считается теракт. В результате египетский туристический сектор понес колоссальные потери, приток туристов упал вдвое, главным образом, из-за отсутствия россиян.