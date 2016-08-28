Объем инвестиций в экономику Крыма в первом полугодии вырос почти на 30%

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем инвестиций в экономику Республики Крым в первом полугодии 2016 года вырос почти до 15 млрд руб., на 27,5%, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Крымстата.

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"В первом полугодии 2016 года в экономику республики вложено 14,9993 млрд руб. инвестиций в основной капитал, это на 27,5% выше показателя первого полугодия 2015 года", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в основной капитал направлялись, как правило, на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и производственного инвентаря - 7,729 млрд руб. (51,5%), на строительство зданий и сооружений - 4,789 млрд руб. (31,9%), на жилищное строительство - 1,7389 млрд руб. (11,6%).

В прошлом году в основной капитал региона было вложено 31,3 млрд руб., в этом году, по прогнозу властей, объем инвестиций возрастет по итогам года на 8,5% - до 36,2 млрд руб.

Крым рассчитывает к 2020 году фактически удвоить объем привлеченных инвестиций - до 74,4 млрд руб., а к 2030 году - в 14 раз, до 438 млрд руб.