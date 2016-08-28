Группа школьников вернулась во Францию после каникул в КрымуОбщество 28 августа, 17:16
Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-йСпорт 28 августа, 16:55
Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"Международная панорама 28 августа, 16:54
Объем инвестиций в экономику Крыма в первом полугодии вырос почти на 30%Экономика и бизнес 28 августа, 16:50
В Шотландии задержаны пилоты United Airlines, собиравшиеся пьяными выполнить рейс в СШАПроисшествия 28 августа, 16:33
СМИ: Ратко Младич находится при смертиМеждународная панорама 28 августа, 16:24
СМИ: президент Узбекистана помещен в больницу и пройдет полное медобследованиеМеждународная панорама 28 августа, 16:06
РСТ: открытие чартеров в Турцию снизит стоимость турпакетов на 20-30%Общество 28 августа, 15:41
Гонка Гран-при Бельгии "Формулы-1" возобновилась после паузы из-за аварииСпорт 28 августа, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем инвестиций в экономику Республики Крым в первом полугодии 2016 года вырос почти до 15 млрд руб., на 27,5%, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Крымстата.
"В первом полугодии 2016 года в экономику республики вложено 14,9993 млрд руб. инвестиций в основной капитал, это на 27,5% выше показателя первого полугодия 2015 года", - отмечается в сообщении.
Инвестиции в основной капитал направлялись, как правило, на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и производственного инвентаря - 7,729 млрд руб. (51,5%), на строительство зданий и сооружений - 4,789 млрд руб. (31,9%), на жилищное строительство - 1,7389 млрд руб. (11,6%).
В прошлом году в основной капитал региона было вложено 31,3 млрд руб., в этом году, по прогнозу властей, объем инвестиций возрастет по итогам года на 8,5% - до 36,2 млрд руб.
Крым рассчитывает к 2020 году фактически удвоить объем привлеченных инвестиций - до 74,4 млрд руб., а к 2030 году - в 14 раз, до 438 млрд руб.