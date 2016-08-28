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Депутат: чартеры между РФ и Турцией будут полностью загружены в уже октябре

Экономика и бизнес
28 августа, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
При этом превый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак отметил, что Турция не вернет прежний поток туристов из России
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак ожидает полной загруженности чартерных рейсов между РФ и Турцией уже в октябре этого года.

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"В октябре эти рейсы будут загружены в полном объеме", - сказал парламентарий ТАСС. "Нашим туристам предоставляется возможность вернуться на прежние маршруты в Турции", - добавил депутат. По его словам, с турецкой стороны уже действуют определенные гарантии по обеспечению безопасности.

Тем не менее, по его мнению, "Турция не вернет уже прежнего потока (туристов из России), если половина его вернется - это будет оптимальным результатом". Такой прогноз парламентарий делает исходя из того, что российские туристы были переориентированы на другие направления, в том числе и на отечественные. "Те потоки, которые были переориентированы на Крым и другие отечественные курорты, сохранятся", - уверен Брячак.

Турпоток восстановится только к лету 2017 года

Глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), в свою очередь, полагает, что поток российских туристов в Турцию может восстановиться, причем не в полном объеме, только к лету будущего года.

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"Наш поток может восстановиться только к следующему летнему туристическому сезону, причем в полном объеме уже вряд ли. Те объемы, которые были два года назад, не вернутся", - считает депутат.

По мнению Аксакова, прежде всего на ситуации сказывается неспокойная обстановка в Турции, где "была попытка госпереворота с активными боевыми действиями и активизировался международный терроризм". "Это, безусловно, будет сдерживать желание ехать туда", - полагает глава комитета.

Отвечая на вопрос, повлияет ли восстановление полноценного авиасообщения с Турцией на туристическую ситуацию в Крыму, Аксаков заметил: "Конечно, повлияет, но совсем несущественно".

Ранее пресс-служба Минтранса РФ сообщила о снятии ограничения на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ.

О приостановке чартерных авиаперелетов в Турцию

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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Российско-турецкие отношения
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