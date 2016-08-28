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Российская компания выразила готовность построить для Ирана буровую установку на Каспии

Экономика и бизнес
28 августа, 18:57 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Отмечается, что ведение нефте- и газодобычи в иранском секторе Каспийского моря, где глубина составляет около 1 тыс. метров, требует использования передовых технологий
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ТЕГЕРАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. "Судостроительный завод "Красные баррикады" (Астраханская область) готов построить для Ирана нефтяную буровую установку в Каспийском море. Об этом заявил в воскресенье агентству IRNA генеральный директор российского предприятия Александр Ильичев.

Он пояснил, что ведение нефте- и газодобычи в иранском секторе Каспийского моря, где глубина составляет около 1 тыс. метров, требует использования передовых технологий. По словам Ильичева, Иран использует буровые установки в Персидском заливе, поскольку эксплуатация южных месторождений экономически более выгодна стране. Российское предприятие уже имеет опыт реализации подобных проектов на Каспии и готово выполнить для Ирана исследования по целесообразности использования буровых установок на этом море.

В субботу сообщалось, что "ССЗ "Красные баррикады" и иранская компания Тасдид (Компания развития морского строительства) подписали в Тегеране контракт на сооружение пяти морских буровых установок, предназначенных для разведки и добычи нефти и газа в Персидском заливе. Сумма контракта составляет $1 млрд, срок его реализации - два года. Сооружение буровых платформ будет вестись в иранском портовом городе Хорремшехр.

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