В центре Москвы начался подвоз техники для сноса самостроя

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Больше десяти "КамАЗов" и пять экскаваторов подъехали к станции московского метро "Улица 1905 года", где в ночь на 29 августа начнется снос трех объектов самостроя, передает корреспондент ТАСС.
Все объекты уже оцеплены заграждением. Рядом с выходом из метро дежурят несколько полицейских машин. По словам одного из представителей полиции, метро "будет работать в штатном режиме, выход перекрываться не будет". Еще один, четвертый, объект самостроя находится примерно в 500 метрах от метро, к нему также подошли экскаваторы.
По данным столичной Госинспекции по недвижимости, снос начнется в 12 ночи. Будут демонтированы все оставшиеся неснесенными объекты из второго списка самовольных построек, утвержденного властями Москвы 28 июня. В список вошли 107 построек, 12 из них, по данным пресс-службы ведомства, были демонтированы владельцами заранее самостоятельно, еще семь собирались сделать это до ночи, 51 обратились за помощью с демонтажем в префектуры, 37 не дали добровольного согласия на снос.