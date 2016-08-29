Техника начала демонтаж второй волны самостроя в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тяжелая техника начала демонтаж торговых павильонов на Большой Семеновской улице в Москве, признанных властями самостроем, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее представители городских властей и полицейские сломали двери павильона возле метро "Электрозаводская", в котором располагались букмекерская контора, книжный магазин "Читай город" и аптека, передает корреспондент ТАСС с места событий. Представитель спецкомиссии по сносу, отказавшийся представиться, сообщил, что перед тем, как тяжелая техника начнет ломать павильон, полиция и представители властей должны удостовериться, что в помещении никого нет.

Снесут более 30 тыс.кв.метров

Общая площадь сносимых объектов самостроя из второй волны составляет 30,5 тыс. кв. метров, в настоящее время 30 объектов из сносного списка демонтированы их владельцами самостоятельно.

Об этом сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

"Общая площадь сносимых объектов самостроя составляет 30,5 тыс. кв. метров. Из 107 объектов, вошедших в список постановления правительства Москвы номер 356, 30 объектов снесено собственниками самостоятельно", - сказал Шогуров. По его словам, к настоящему моменту 47 собственников обратились за помощью в демонтаже к префектурам.

Снос завершится к утру

По словам Шогурова, снос объектов самостроя второй волны завершится к утру.

"Снос объектов из второго списка будет проходить в три этапа: обрушение основной конструкции, вывоз строительного мусора и благоустройство территории. Мы планируем завершить непосредственно снос в течение ночи", - сказал Шогуров.

Согласно информации Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, объекты признаются самовольно возведенными по нескольким признакам: во-первых, земельные участки для капитального строительства город не выделял, во-вторых, разрешение на строительство капитальных объектов, как и акты ввода объектов капитального строительства не выдавались.

Демонтаж в центре

В префектуре ЦАО ТАСС сообщили, что для сноса самостроя в Центральном округе Москвы привлечено более 140 единиц техники.

"В списке объектов под снос по Центральному округу числятся 14 объектов. Два из них собственники демонтировали самостоятельно: на Олимпийском проспекте, 10 стр. 6 и Зубовском бульваре, 5 стр. 2. Для сноса 12 объектов задействовано более 140 единиц техники. Также вызваны 80 самосвалов для вывоза строительного мусора", - сказал представитель префектуры ЦАО.

По словам собеседника агентства, самые крупные объекты расположены в районе станции метро "Улица 1905 года". "Там четыре объекта совокупной площадью почти 3 тыс. кв. метров. Там работают 20 единиц техники и 30 самосвалов", - отметил он.

Представитель префектуры добавил, что к утру понедельника все объекты будут демонтированы. "Мусор тоже постараемся вывезти", - добавил он.

"Электрон" демонтируют за ночь

Тяжелая техника должна полностью демонтировать трехэтажный торговый центр "Электрон" на Большой Семеновской улице к утру понедельника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из представителей ГБУ "Жилищник", который принимает участие в сносе павильона.

"Думаю, что к утру мы справимся и с трехэтажным торговым центром "Электрон", и с торговыми павильонами на другой стороне улицы около метро "Электрозаводская". Проблема "Электрона" - в хороших металлоконструкциях: видно, что сварщик поработал на славу. Но мы справимся", - сказал корреспонденту ТАСС представитель "Жилищника", пожелавший остаться неизвестным.

Собственники не согласны

По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, владельцы 29 объектов, вошедших во второй список самовольных построек, утвержденный властями Москвы, отказались дать согласие на демонтаж.

"29 собственников объектов самостроя из 107 отказались демонтировать свои строения добровольно", - сообщил Немерюк.

По его словам, общая площадь, которую занимали их объекты, равнялась 12 тыс. квадратных метров. Еще более 70 собственников подтвердили Госинспекции по недвижимости Москвы согласие на демонтаж.

Общая сумма компенсации, которую город выплатит собственникам за снос самостроя, еще не определена, пояснил первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дмитрий Преснов.

"Сумма компенсаций зависит от того, сколько заявлений будет подано, это мы завтра узнаем",- сказал он.

Вторая волна сноса

Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года.

Галерея 24 фото Галерея © Валерий Шарифулин/ТАСС Снос самостроя в Москве

Тогда было снесено 103 торговых объекта, большинство из них находились рядом с метро. Второй список объектов, подлежащих сносу, был опубликован в постановлении правительства Москвы № 356-ПП от 28 июня 2016 года. В него вошли 107 объектов.

Почти две трети владельцев объектов самостроя из второго списка согласились на добровольный демонтаж. За это владельцы торговых объектов получат компенсацию от города. Методика ее начисления была утверждена московскими властями 17 августа. При сносе своими силами компенсация составит 55,5 тыс. руб. за кв. метр, при помощи техники, предоставленной префектурой округа, - 51 тыс. руб. за кв. метр.