Новая волна сноса объектов самостроя в Москве

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В ночь с 28 на 29 августа в Москве начался снос второй волны объектов самостроя. Общая площадь сносимых объектов составляет 30,5 тыс. кв. метров. Из 107 объектов, вошедших в список постановления правительства Москвы, 30 объектов было снесено собственниками самостоятельно.
Процесс сноса. #пресня #пресненскийрайон #снос #незаконныепостройки #сносмосква #метроулица1905года #улица1905года
Владельцы торговых объектов, которые согласились на добровольный демонтаж, получат компенсацию от города. Методика ее начисления была утверждена московскими властями 17 августа. При сносе своими силами компенсация составит 55,5 тыс. руб. за кв. метр, при помощи техники, предоставленной префектурой округа, - 51 тыс. руб. за кв. метр
На Пресне сносят незаконные постройки. #пресня #пресненскийрайон #улица1905года #метроулица1905года #снос #сносмосква #незаконныепостройки
По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, владельцы 29 объектов, вошедших во второй список самовольных построек, утвержденный властями Москвы, отказались дать согласие на демонтаж.
По его словам, общая площадь, которую занимали их объекты, равнялась 12 тыс. квадратных метров. Еще более 70 собственников подтвердили Госинспекции по недвижимости Москвы согласие на демонтаж.
В Москве опять сносят самострой pic.twitter.com/wgVbqOucaA— Тот самый Мартин (@martin_camera) 28 августа 2016 г.
Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года. Тогда было снесено 103 торговых объекта, большинство из них находились рядом с метро.