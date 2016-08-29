Мощным ростом открылись торги в Токио на фоне ослабления иены

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ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в понедельник мощным ростом на фоне сильного укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 2,05% до отметки 16703,29 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 1,9% и поднялся до 1312,97 пункта.
Главным фактором роста на открытии стало укрепление курса доллара к иене на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "Йеллен дала понять, что ФРС готова к очередному повышению ставки - это крайне положительно сказалось на курсе доллара и настроениях инвесторов", - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 1,59 пункта и вышел на отметку в 102,01-102.02 иены за доллар.