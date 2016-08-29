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Объекты ВЭФ готовят к удару мощного циклона

Экономика и бизнес
29 августа, 4:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Все павильоны, построенные специально к выставке, укреплены и защищены от ветра. Легкие конструкции разобраны и складированы в безопасное место
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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Выставочные павильоны Восточного экономического форума (ВЭФ) готовят сегодня к удару мощного циклона, который должен обрушиться на Владивосток уже через несколько часов. На набережной Дальневосточного федерального университета идут работы по укреплению павильонов, построенных специально к выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом корреспонденту ТАСС рассказала начальник отдела социальных проектов Минвостокразвития Марина Широкова.

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"Все павильоны, построенные специально к выставке, укреплены и защищены от ветра. Легкие конструкции разобраны и складированы в безопасное место. Все необходимые меры приняты, и мы надеемся, что циклон не приведет к каким-то нарушениям", - отметила представитель министерства.

Специально к выставке "Улица Дальнего Востока" каждый из регионов Дальневосточного федерального округа построил павильон для демонстрации своих экономических, социальных и культурных достижений. Камчатский край выстроил свой павильон в виде вулкана, Приморский - в виде лотоса. Это легкие конструкции не приспособлены к тому, чтобы противостоять сильным дождям и ветру.

Приморье готовится к удару стихии

К удару стихии готовятся по всему Приморью. Ожидается, что дождь на юге Приморья начнется уже в ближайшие часы. Все силы и средства МЧС приведены в состояние повышенной готовности. "В состоянии готовности находятся 5383 человека и 1101 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю - 753 человека и 182 единиц техники", - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС региона. В городе Уссурийск развернута аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 70 человек и 16 автомобилей, которая готовится оказать помощь в случае ЧС на самом паводкоопасном направлении - в Уссурийском городском округе.

В последнем подготовка к циклону идет уже несколько дней. "Все службы Уссурийского округа работают в режиме повышенной готовности. В населенные пункты завезен запас продуктов, питьевой воды и медикаментов", - сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Штормовое предупреждение было объявлено в Приморском крае накануне. По прогнозу, непогода будет бушевать три дня и более. Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром. В заливе Петра Великого ожидается с шторм с высотой волн до 5 метров, а на реках края - подъем уровня воды до 3 метров, сообщили сегодня в краевом гидрометцентре.

Восточный форум

ВЭФ пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Впервые ВЭФ прошел в сентябре прошлого года. Было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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