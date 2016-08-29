Более 400 млрд рублей нужно для морского и "сухого" портов с железной дорогой в ДФО

ХАБАРОВСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Проект транспортно-логистического комплекса (ТЛК) со строительством универсального морского порта в Самарге (Приморский край), сухого порта в ТОР "Хабаровск" и железной дороги, которая будет обслуживаться специальными грузовыми турбовозами, намерена реализовать компания "Самарга-холдинг". Необходимый объем инвестиций - 420 млрд рублей, 30% из них составят собственные средства компании. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор инициатора проекта Игорь Коновалов.

"Мы намерены реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства, с использованием таких инструментов развития Дальнего Востока, как ТОР, Свободный порт, инфраструктурная господдержка и "дальневосточный" гектар". Надеемся, что уже к началу Восточного экономического форума сможем получить статус резидента ТОР "Хабаровск", - сказал Коновалов.

По его словам, речь идет о проекте создания единого ТЛК для всего Дальнего Востока общей стоимостью порядка 460 млрд рублей. В комплекс войдут универсальный морской порт в Самарге (северное Приморье), "сухой" порт на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск", железная дорога, которая свяжет морской порт с "сухим" (Самарга - Хабаровск-2). Обслуживать железнодорожную ветку будут специальные эшелоны с турбовозами на сжиженном газе, компания планирует также создание собственного флота и организацию паромного сообщения из Самарги с портами Японии и российского Дальнего Востока.

Предварительно общая стоимость проекта оценивается в 420 млрд рублей, из которых 200 млрд предполагается направить на строительство порта, 210 - на строительство железной дороги и чуть более 6 млрд - на создание транспортно-логистического комплекса с "сухим" портом на площадке "Ракитное". По оценке Коновалова, создаваемый кратчайший транспортный коридор сможет обслуживать большинство портов российского Дальнего Востока, а также Японии, Китая, Кореи. Проект позволяет на 550 километров сократить путь по Транссибу и ускорить доставку грузов в европейскую часть на 1,5 суток. В денежном выражении это экономия 350 рублей на каждой тонне.

По оценке собеседника агентства, 30% инвестиций в проект составят собственные средства компании, остальные средства будут привлекаться как от российских, так и от зарубежных инвесторов. Предварительные договоренности уже достигнуты с потенциальными партнерами в Китае, планируется представить проект на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По планам инициаторов проекта, при оптимистическом сценарии на строительство ТЛК уйдет 7-8 лет, после чего начнутся грузоперевозки, при пессимистическом - старт намечен на май 2026 года. По оценке Коновалова, даже при 5 млн тонн грузоперевозок в год проект выйдет на окупаемость, но проектная мощность определена в 40 млн тонн в год.