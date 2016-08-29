Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 млрд рублей нужно для морского и "сухого" портов с железной дорогой в ДФО

Экономика и бизнес
29 августа, 5:27 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Проект намерена реализовать компания "Самарга-холдинг". При этом 30% инвестиций составят ее собственные средства, а остальные будут привлекаться как от российских, так и от зарубежных инвесторов
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Проект транспортно-логистического комплекса (ТЛК) со строительством универсального морского порта в Самарге (Приморский край), сухого порта в ТОР "Хабаровск" и железной дороги, которая будет обслуживаться специальными грузовыми турбовозами, намерена реализовать компания "Самарга-холдинг". Необходимый объем инвестиций - 420 млрд рублей, 30% из них составят собственные средства компании. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор инициатора проекта Игорь Коновалов.

Читайте также новости по теме:
Развитие Дальнего Востока
© Валерий Шарифулин/ТАСC
Восточный форпост: армия России укрепляет Чукотку и Курилы
Галушка: любой частный инвестор на Дальнем Востоке получит поддержку
Быстров: отсутствие логистики сдерживает развитие сахалинской рыбной биржи

"Мы намерены реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства, с использованием таких инструментов развития Дальнего Востока, как ТОР, Свободный порт, инфраструктурная господдержка и "дальневосточный" гектар". Надеемся, что уже к началу Восточного экономического форума сможем получить статус резидента ТОР "Хабаровск", - сказал Коновалов.

По его словам, речь идет о проекте создания единого ТЛК для всего Дальнего Востока общей стоимостью порядка 460 млрд рублей. В комплекс войдут универсальный морской порт в Самарге (северное Приморье), "сухой" порт на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск", железная дорога, которая свяжет морской порт с "сухим" (Самарга - Хабаровск-2). Обслуживать железнодорожную ветку будут специальные эшелоны с турбовозами на сжиженном газе, компания планирует также создание собственного флота и организацию паромного сообщения из Самарги с портами Японии и российского Дальнего Востока.

Предварительно общая стоимость проекта оценивается в 420 млрд рублей, из которых 200 млрд предполагается направить на строительство порта, 210 - на строительство железной дороги и чуть более 6 млрд - на создание транспортно-логистического комплекса с "сухим" портом на площадке "Ракитное". По оценке Коновалова, создаваемый кратчайший транспортный коридор сможет обслуживать большинство портов российского Дальнего Востока, а также Японии, Китая, Кореи. Проект позволяет на 550 километров сократить путь по Транссибу и ускорить доставку грузов в европейскую часть на 1,5 суток. В денежном выражении это экономия 350 рублей на каждой тонне.

По оценке собеседника агентства, 30% инвестиций в проект составят собственные средства компании, остальные средства будут привлекаться как от российских, так и от зарубежных инвесторов. Предварительные договоренности уже достигнуты с потенциальными партнерами в Китае, планируется представить проект на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По планам инициаторов проекта, при оптимистическом сценарии на строительство ТЛК уйдет 7-8 лет, после чего начнутся грузоперевозки, при пессимистическом - старт намечен на май 2026 года. По оценке Коновалова, даже при 5 млн тонн грузоперевозок в год проект выйдет на окупаемость, но проектная мощность определена в 40 млн тонн в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
2
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
3
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
4
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
5
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
6
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
7
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Темы дня
Реклама