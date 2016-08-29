СМИ: поместье, купленное бизнесменом Рыболовлевым у Трампа за $95 млн, пошло под снос

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Поместье в городе Палм-Бич (штат Флорида), которое было приобретено в 2008 году компанией, связанной с российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым, у бизнесмена Дональда Трампа за $95 млн, пошло под снос. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.
По ее данным, речь идет о территории площадью 24 тысячи кв. метров, включающей особняк, бассейн, теннисный корт и еще несколько построек. Решение о сносе строений было одобрено архитектурной комиссией города еще в марте этого года, однако началось лишь в последних числах августа, отмечает газета.
"Согласно документам о планировании, хозяин собственности - общество с ограниченной ответственностью, связанное с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым - намерен разделить владение на три части и продать", - утверждает The New York Times. По ее сведениям, речь идет о компании под названием County Road Property.
Трамп, который в настоящий момент является кандидатом в президенты США от Республиканской партии, купил поместье в 2004 году чуть более чем за $40 млн. В 2008 году он продал его County Road Property почти в 2,5 раза дороже. Эта сделка стала самой крупной на рынке недвижимости в Палм-Бич.
По информации журнала Forbes, состояние 47-летнего Рыболовлева оценивается в $7,7 млрд. В этом году, согласно версии издания, он занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.