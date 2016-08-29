Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: поместье, купленное бизнесменом Рыболовлевым у Трампа за $95 млн, пошло под снос

Экономика и бизнес
29 августа, 5:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По данным The New York Times, речь идет о территории площадью 24 тысячи кв. метров, включающей особняк, бассейн, теннисный корт и еще несколько построек
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Поместье в городе Палм-Бич (штат Флорида), которое было приобретено в 2008 году компанией, связанной с российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым, у бизнесмена Дональда Трампа за $95 млн, пошло под снос. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Смотрите также
Михаил Гуцериев
Forbes: семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей России

По ее данным, речь идет о территории площадью 24 тысячи кв. метров, включающей особняк, бассейн, теннисный корт и еще несколько построек. Решение о сносе строений было одобрено архитектурной комиссией города еще в марте этого года, однако началось лишь в последних числах августа, отмечает газета.

"Согласно документам о планировании, хозяин собственности - общество с ограниченной ответственностью, связанное с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым - намерен разделить владение на три части и продать", - утверждает The New York Times. По ее сведениям, речь идет о компании под названием County Road Property.

Трамп, который в настоящий момент является кандидатом в президенты США от Республиканской партии, купил поместье в 2004 году чуть более чем за $40 млн. В 2008 году он продал его County Road Property почти в 2,5 раза дороже. Эта сделка стала самой крупной на рынке недвижимости в Палм-Бич.

По информации журнала Forbes, состояние 47-летнего Рыболовлева оценивается в $7,7 млрд. В этом году, согласно версии издания, он занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
2
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
3
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
4
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
5
СМИ: поместье, купленное бизнесменом Рыболовлевым у Трампа за $95 млн, пошло под снос
6
На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину
7
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
Темы дня
Реклама