В Пекине число желающих приобрести электрокары превысило 60 тысяч человек

ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Число жителей китайской столицы, желающих получить номерной знак для нового электромобиля, превысило 60 тысяч человек. Об этом сообщает Международное радио Китая.

В 2016 году мэрия Пекина установила квоту на регистрацию новых автомобилей в размере 150 тыс. машин, из которых 60 тыс. - электрокары.

Эксперты отмечают, что высокой популярностью электрокары стали пользоваться в Китае благодаря развитию сети станций для подзарядки машин, их сравнительно низких расходов на заправку, а также быстрой процедуре получения номерного знака.

По итогам 2015 года объем продаж электромобилей составил 370 тыс. единиц, а по количеству электрокаров Китай вышел на первое место в мире. В прошлом году их в стране насчитывалось 497 тыс. единиц.

Существующая в Пекине система ограничения выдачи номерных знаков для новых автомобилей была учреждена в связи с необходимостью сокращения личного транспорта на столичных магистралях. Поэтому для получения номерного знака будущему водителю необходимо принять участие в лотерее, выигрыша в которой порой приходится дожидаться несколько лет. Автотранспорт считается одним из основных источников загрязнения воздуха, по состоянию которого китайская столица числится среди самых неблагополучных городов КНР.