Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пекине число желающих приобрести электрокары превысило 60 тысяч человек

Экономика и бизнес
29 августа, 5:29 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
По итогам 2015 года объем продаж электромобилей составил 370 тыс. единиц, а по количеству электрокаров Китай вышел на первое место в мире. В прошлом году их в стране насчитывалось 497 тыс. единиц
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Число жителей китайской столицы, желающих получить номерной знак для нового электромобиля, превысило 60 тысяч человек. Об этом  сообщает Международное радио Китая.

Смотрите также
Tesla представила новые модели электрокаров с более мощными аккумуляторами

В 2016 году мэрия Пекина установила квоту на регистрацию новых автомобилей в размере 150 тыс. машин, из которых 60 тыс. - электрокары.

Эксперты отмечают, что высокой популярностью электрокары стали пользоваться в Китае благодаря развитию сети станций для подзарядки машин, их сравнительно низких расходов на заправку, а также быстрой процедуре получения номерного знака.

По итогам 2015 года объем продаж электромобилей составил 370 тыс. единиц, а по количеству электрокаров Китай вышел на первое место в мире. В прошлом году их в стране насчитывалось 497 тыс. единиц.

Существующая в Пекине система ограничения выдачи номерных знаков для новых автомобилей была учреждена в связи с необходимостью сокращения личного транспорта на столичных магистралях. Поэтому для получения номерного знака будущему водителю необходимо принять участие в лотерее, выигрыша в которой порой приходится дожидаться несколько лет. Автотранспорт считается одним из основных источников загрязнения воздуха, по состоянию которого китайская столица числится среди самых неблагополучных городов КНР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
2
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
3
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
4
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
5
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
6
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
7
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Темы дня
Реклама