Новый инвестор из КНР войдет в многомиллиардный проект строительства ЛПК под Томском

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Дополнительный инвестор из Китая к октябрю войдет в проект строительства российско-китайского лесопромышленного парка из десяти заводов в Асиновском районе Томской области. Это позволит привлечь дополнительный капитал, сообщил ТАСС заместитель гендиректора реализующей проект компании "Роскитинвест" Борис Казначеев.

"Это китайская компания, которая занимается лесом. Мы сейчас оформляем документы. Они заходят к нам с дополнительным капиталом для продолжения развития проекта. К октябрю определятся параметры", - сказал он, не назвав нового инвестора.

В последние годы ЛПК строился за счет средств китайской госкомпании AVIC Forestry, она остается в проекте. "Нам (новый инвестор) интересен и как источник дополнительных денег, и как профильное предприятие лесной отрасли. Наши планы по строительству вторых очередей и дальнейшее развитие подкрепится энергией и деньгами", - уточнил Казначеев.

Он отметил, что в настоящее время "Роскитинвест" занимается запуском завода по производству плит МДФ мощностью 200 тыс. кубометров в год и ТЭЦ установленной мощностью 48 МВт. "Далее у нас были планы по строительству завода ДСП, возможно, мы откажемся в пользу других производств, сейчас прорабатываем. По Верхнекетской площадке (где планируется строить целлюлозно-бумажный комбинат) занимаемся летом и землей. Это достаточно длительные процедуры. Мы определились с участком, но два года нужно, чтобы оформить его", - резюмировал собеседник.

Ранее сообщалось, что в настоящее время китайская компания AVIC Forestry через "Роскитинвест" реализует инвестиционный проект по созданию Асиновского лесопромышленного парка в Томской области в рамках российско-китайских межправительственных соглашений. Она инвестирует до 2022 года более 30 млрд рублей (20 млрд уже вложено) в строительство десяти лесоперерабатывающих заводов. Также возводится теплоэнергетический центр.

Кроме того, год назад было подписано соглашение о намерениях китайских инвесторов (Xinjiang Zhongtai Group в партнерстве с Xinjiang Fulida Fibre и "Роскитинвестом") вложить $1 млрд в строительство Белоярского ЛПК в Верхнекетском районе до 2020 года. ЛПК будет состоять из ЦБК по производству небеленой целлюлозы мощностью 500 тыс. тонн продукции в год, лесопильного завода производительностью 500 тыс. кубометров в год и теплоэлектростанции мощностью 12 МВт. Будет создано 3,5 тыс. рабочих мест.