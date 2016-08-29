Инвестпроект по развитию Корсаковского порта оценивается в 2 млрд рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Соглашение о реализации проекта по строительству морского вокзала и причала в порту Корсаков на юге Сахалина будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Предварительная стоимость проекта - 1,91 млрд рублей сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин.
"Соглашение подпишут АО "Корпорация развития Сахалинской области" и АО "Корсаковский морской торговый порт". Корпорация намерена вложить до 2 млрд рублей в строительство объекта. Мы (корпорация - прим. ТАСС) в этом проекте уже четыре месяца. Это будет очень предметное соглашение, где будут зафиксированы договоренности текущего уровня, прописаны сроки и обязательства", - рассказал Хоточкин.
По его словам, проектом предусмотрено строительство в порту Корсакова морского причала длиной 330 метров, шириной 30 метров и здания пассажирского вокзала, которое будет соответствовать всем современным требованиям. К причалу смогут подходить круизные суда. "Круизный туризм у нас в регионе развивается с 2013 года. В настоящее время круизные суда обрабатываются на рейде, что неудобно как пассажирам, так и службам, которые занимаются пограничным и таможенным досмотром. Наличие такого причала качественно улучшит ситуацию и с въездным и круизным туризмом", - сказал генеральный директор.
Кроме того, отметил Хоточкин, что причал будет выполнять функцию волнореза. В результате порт превращается в порт убежище, что открывает широчайшие возможности для использования его акватории. Это создаст благоприятные возможности для реализации таких очень важных проектов как рыбная биржа, рыбный порт, судоремонт и судостроение.
Хоточкин рассказал, что для реализации проекта уже создана управляющая компания "Морские ворота Сахалина". Окончание проектных работ - начало 2017 года. Морской пассажирский терминал планируется построить к началу круизной навигации 2018 года. Терминал сможет принимать до 120 тысяч пассажиров в год.