Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Украинская национальная валюта вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности. Национальный банк Украины (НБУ), установил на в понедельник курс гривны к доллару на уровне 25,44 гривна/ доллар, увеличил его по сравнению с пятницей на 12 копеек. Так высоко курс не поднимался с 20 апреля, отмечает издание "Сегодня".
Как сообщили в НБУ, курс евро вырос на 13 копеек - до 28,72 грн, 10 российских рублей подорожали на 3 копейки до 3,93 грн. Такое проседание украинской гривны в Нацбанке называют ситуативным и объясняют обострением внешнеполитической ситуации, а также переносом украинского вопроса советом директоров Международного валютного фонда.
В то же время эксперты считают, что девальвация гривны вызвана внутренними факторами и не исключают, что курс доллара может вырасти до 30 гривен.
При этом в госбюджете Украины на 2016 год заложен курс около 24 грн за доллар. Министерство экономического развития и торговли рассчитывает, что гривна обесценится к концу года до 26,7-28 грн/долл.