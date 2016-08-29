Около 85% арендаторов снесенного ночью в Москве самостроя нашли помещения

МОСКВА, 29 августа /ТАСС/. Около 85% арендаторов торговых площадей в объектах из второго списка самостроя в Москве, которые начали сносить в ночь на 29 августа, уже нашли себе помещения. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы проанализировали все локации, где находятся сносимые объекты, и предложили более полумиллиона кв. м коммерческих площадей для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в близлежащих торговых центрах. По нашим подсчетам, до 85% арендаторов нашли себе помещения", - сказал Немерюк.

По его словам, в торговых центрах сейчас более 2 млн кв. м свободных площадей, которые предлагают бизнесу намного более выгодные условия с точки зрения арендной платы и потока покупателей: в частности, арендная ставка в них в 1,5-2 раза ниже.

Арендаторы, которые снимали помещения в торговых объектах в ЦАО, по данным департамента, также нашли себе другие места.

"Кто-то нашел в центре, кто-то - может быть, чуть дальше, те, кто снимал помещения на Кропоткинской (в трех строениях рядом с выходом из метро) - они переехали, у них арендная ставка гораздо интереснее и покупателей больше", - сообщил Немерюк.

Во второй список самовольных построек, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города. Большая часть этих объектов находились в ЮАО, ЮЗАО и ВАО. В ЦАО таких насчитывалось 14, в том числе 4 одноэтажных торговых павильона у метро "улица 1905 года" и три - у выхода из метро "Кропоткинская", где размещались кафе "Шоколадница", французская пекарня Delice, фастфуды сети "Крошка-картошка" и Mr.Pit, цветочный магазин "Во имя розы", который, как сообщалось на дверях магазина еще до объявления окончательной даты демонтажа, переехал в салон по адресу Никитский бульвар, д. 8, и др. Большинство арендаторов на Кропоткинской освобождали помещения в последний день перед сносом.