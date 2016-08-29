Курс доллара на Московской бирже вырос на 10 копеек

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 64,96 рубля.

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