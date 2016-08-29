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Второй энергоблок АЭС "Куданкулам" подключен к сети

Экономика и бизнес
29 августа, 10:15 дата обновления: 29 августа, 10:39 UTC+3
АЭС "Куданкулам" является крупнейшим совместным российско-индийским проектом в сфере энергетики
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Второй энергоблок АЭС "Куданкулам" в понедельник подключен к сети, сообщил ТАСС источник, близкий к Корпорации по атомной энергии Индии.

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"Подключение к сети состоялось примерно в 11:30 по местному времени (09:00 мск)", - сказал он.

АЭС "Куданкулам" является крупнейшим совместным российско-индийским проектом в сфере энергетики. Станция возводится на юге Индии и обеспечивает электроэнергией штаты Тамилнад, Керала, Карнатака, Андхра-Прадеш и союзную территорию Пудучерри.

В начале августа состоялась передача Индии первого энергоблока АЭС "Куданкулам", в церемонии приняли участие индийский премьер-министр Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин.

В декабре 2014 года Москва и Нью-Дели подписали документ, предусматривающий сооружение на индийской территории не менее 12 энергоблоков АЭС по российским проектам, в том числе на площадке АЭС "Куданкулам".

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