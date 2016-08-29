Губернатор Приморья: на рыбной бирже реализовано продукции на 84 млн рублей

Владимир Миклушевский: ВЭФ покажет, что в Приморье выгодно вести бизнесПерейти в раздел Интервью
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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Рыбной продукции почти на 84 млн рублей уже реализовано на аукционной площадке в Приморье, соглашение о создании которой было подписано на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре прошлого года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
"Реализуется соглашение о создании комплекса для аукционной торговли рыбной продукцией с компанией "Дальневосточный аукционный рыбный дом". Сегодня уже открыта аукционная площадка, реализовано продукции почти на 84 млн рублей. На 2018-2020 годы компания запланировала строительство рыбоперерабатывающего завода, планируемый объем - 500 тысяч тонн продукции в год", - сказал Миклушевский.
Аукционные торги по реализации рыбы, рыбопродукции и морепродуктов проводятся на электронной площадке во Владивостоке с мая 2014 года. По данным администрации Приморья на 1 мая, на электронной площадке было проведено 300 аукционов, на которые было выставлено 6798 тонн рыбопродукции на 932 млн рублей, по итогам торгов было реализовано 786 тонн продукции. Покупателями стали компании и индивидуальные предприниматели из Приморского края и других регионов РФ.
В 2015 году предприятия Приморья выловили 739 тыс. тонн водных биоресурсов - это 17% от общероссийского вылова и 26% от вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Основу улова составляют минтай, сельдь, кальмар, сайра,
Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел во Владивостоке 3-5 сентября 2015 года. На нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.