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Более 90 объектов ликвидировали в Москве во вторую волну сноса самостроя

Экономика и бизнес
29 августа, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 постройкам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 85% объектов самостроя из второго списка незаконных построек, попавших под снос в Москве, демонтированы по данным на утро понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

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"На утро 10:00 мск 29 августа из 107 объектов демонтировано более 90 - это порядка 85% от общего количества. К разбору двух объектов приступили утром, чтобы не доставлять беспокойство жителям близлежащих жилых домов", - уточнили в пресс-службе. Здесь добавили, что на девяти объектах идет разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Еще на двух объектах (Большая Семеновская владение 15А, строение 1 и проспект Вернадского, дом 39А) в связи "со сложными конструктивными особенностями и увеличением трафика пассажиропотока" работы приостановлены.

"Снос самовольных сооружений, начался в 00:00 мск по Москве. Единовременный разбор конструкций - наиболее разумный способ уберечь жителей от потенциально опасных объектов и доставить им как можно меньше неудобств", - подчеркнули в пресс-службе.

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"Уполномоченные службы обеспечили все необходимые меры безопасности, отключили от коммуникаций демонтируемые объекты, напомнил собеседник агентства и добавил, что добровольцы, принявшие решение демонтировать объект своими силами или заявили свое согласие на демонтаж при содействии города, имеют право на получение компенсации", - отметили в пресс-службе, напомнив, что согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников.

Снос незаконных построек начался в Москве в понедельник ночью. Во второй список самостроя, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города. Большая часть этих объектов находились в ЮАО, ЮЗАО и ВАО. В ЦАО таких насчитывалось 14, в том числе 4 одноэтажных торговых павильона у метро "Улица 1905 года" и три - у выхода из метро "Кропоткинская", где размещались кафе "Шоколадница", французская пекарня Delice, фастфуды сети "Крошка-картошка" и Mr.Pit, цветочный магазин.

Первая волна сноса самостроя прошла в столице в феврале. Тогда было ликвидировано 103 постройки. Городские власти в течение нескольких месяцев подготовят третий список на снос.

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