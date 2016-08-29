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Работы по сносу двух объектов самостроя в Москве приостановлены

Экономика и бизнес
29 августа, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Всего на утро 29 августа ликвидировано более 90 построек из второго списка
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Снос двух объектов самостроя в Москве временно приостановлен. Как сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости, речь идет о постройках на улице Большая Семеновская и на проспекте Вернадского.

"Работы временно прекращены в связи со сложными конструктивными особенностями и увеличением трафика пассажиропотока на утро 29 августа", - уточнили в пресс-службе.

На улице Большая Семеновская, владение 15А - демонтирована 1/3 объекта. "Здесь разбор конструкций возобновят в ночь с 29 на 30 августа", - уточнили в пресс- службе. По адресу проспект Вернадского, дом 39А демонтировано 50% объекта. "Снос приостановлен из-за сложных конструктивных особенностей объекта и примыканием к станции метрополитена, в связи в увеличением пассажиропотока на сегодняшнее утро", - уточнили в пресс-службе.

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Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей

Всего на утро 29 августа ликвидировано более 90 объектов из второго списка сноса самостроя. Всего в этот список попали 107 объектов. Наведение порядка осуществляется префектурами административных кругов с привлечением ГБУ "Автомобильные дороги".

Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. руб. за каждый кв. м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 тыс. руб. за каждый кв. метр.

"Все владельцы самостроя получили уведомления о предстоящем демонтаже, арендаторов площадей предупредили при помощи специальных информационных щитов", - уточнили в пресс-службе.

Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье

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