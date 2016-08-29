Лукашенко рассчитывает на реализацию масштабных инвестпроектов после его визита в Китай

Президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срокСпорт 29 августа, 13:28
Генпрокуратура РФ: канал прямой коммуникации с бизнесом показал свою эффективностьЭкономика и бизнес 29 августа, 13:28
Москва требует от Киева обеспечить безопасность загранучреждений РФ на УкраинеПолитика 29 августа, 13:25
Более 25 бесхозных захоронений сибирской язвы находится в ЗабайкальеСибирь 29 августа, 13:21
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершеноПроисшествия 29 августа, 13:18
Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной РоссииСпорт 29 августа, 13:10
Акционеры Hapag-Lloyd одобрили слияние с UASCТранспорт 29 августа, 13:05
Суд в Москве 31 августа начнет процесс по делу гонщиков на GelandewagenПроисшествия 29 августа, 13:04
День пенсионера отметили в Свердловской областиНовости партнеров 29 августа, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что его сентябрьский визит в Китай положит начало качественно новому этапу белорусско-китайского сотрудничества. Об этом глава белорусского государства заявил в понедельник в ходе встречи с делегацией правительства китайской провинции Хунань.
"Ваш нынешний визит носит особый характер. Он проходит в преддверии запланированной на сентябрь нашей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, - сказал Лукашенко. - Эти переговоры должны положить начало качественно новому этапу китайско-белорусского партнерства, реализации полномасштабных инвестиционных проектов". Президент выразил уверенность, что предстоящий визит благотворно скажется на региональном сотрудничестве двух стран. "Нас не может не радовать, что в этом формате сотрудничества уже наметились положительные результаты", - сказал Лукашенко.
По его словам, есть определенные достижения в создании опытных образцов строительной и коммунальной техники крупной китайской компании "Зумлион" на базе техники Минского автомобильного завода. Кроме того, начата реализация проектов с участием Минского тракторного завода и объединения "Гомсельмаш" по расширению модельного ряда изделий для европейского и азиатского рынков.
"В Могилевской области есть промышленный потенциал, который можно реализовать с привлечением ведущих предприятий провинции Хунань, расширив ваше присутствие в странах Евразийского союза и Европы", - сказал Лукашенко. Он гарантировал китайским компаниям максимально благоприятные условия хозяйствования, которые "более выгодны, чем можно было бы получить в любой другой европейской стране".